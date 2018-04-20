共機連2天「繞島巡航」 國防部：常態長航訓練 非繞台

蔡英文總統出訪非洲，大陸軍機接連兩天繞台，大陸昨天使用繞島巡航說明訓練任務，國防部軍事發言人陳中吉說，大陸空軍昨天行為並非繞台，只是常態長航訓練，國軍以不引起衝突、不畏戰、不避戰原則應處。

總統府發言人林鶴明表示，有關大陸軍事動態，國防部均有嚴密監控，相關情勢國安單位也都有即時而全面的掌握，縝密研判。各項包括預警等在內，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

國防部說，大陸運8、轟6、圖154等型機多架昨天上午穿越宮古水道，進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，進行遠海長航訓練活動。國防部表示，這已非今年第一次，國軍視為對岸常態演練，但強調全程掌控。

陳中吉說，國軍在我國空域領域均隨時待命，只要在防空識別區周邊海空有任何突發狀況，戰情單位都能第一時間掌握。

國防部上午發布文宣影片，空軍飛行員在影片當中說，他要保衛自已的領空，不讓別人在上面耀武揚威，這就是身為空軍的任務。

共軍繞台短片 還有閩南語版

【記者林庭瑤、林宸誼／連線報導】

大陸共軍軍艦和軍機繞島巡航台灣，中共空軍官方微博「空軍發布」昨天發布中英文版、閩南語版宣傳片，展示繞島巡航能力。

中共空軍發布昨天發布消息，大陸空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動轟-6K、蘇-30、殲-11和偵察機、預警機等多型多架戰機連續繞島巡航，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

大陸同時釋出新的3分48秒的宣傳影片，影片中以大多數台灣人都使用的方言閩南語配音，介紹轟-6K戰略轟炸機的性能與任務。

影片由女聲發音，用閩南語旁白說，強軍是強國的標配，一個強大的國家，定能有一支能夠維護國家主權安全發展利益的強大軍隊，強軍興軍這幾年海內外最關注中國什麼戰機，多次展翅西太、警巡東海、戰巡南海，戰神。影片旁白讚譽轟-6K轟炸機為戰神，是一國之重器。