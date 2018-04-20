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【重磅快評】一再淡描軍演 難道要老共弄到地動山搖？

2018-04-20 11:58聯合報 主筆室

繼泉州外海實彈演習之後，解放軍一連兩天，派出各式軍機演出「繞台」。前天派出兩架轟6轟炸機，昨天派出轟炸機、電偵機、戰鬥機共六架，以順時針方向繞台飛行一周。軍方預判，遼寧號航艦近日北上經過台灣周邊，返回駐地，屆時恐怕還有新一波的震撼。

中共多型戰機連續「繞島巡航」。 （新華社）
中共多型戰機連續「繞島巡航」。 （新華社）
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美國國務院針對最新的繞島巡航，表示反對任一方採取行動改變現狀，包括武力或其他形式的脅迫手段，話是講的四平八穩，但是學者則把話挑開來說，CSIS的葛萊儀說，這是一個信號，北京要讓台美知道，「不要挑戰涉及大陸主權核心利益，也不要在台灣議題上挑戰北京紅線」。

明明這指的是近日美國的「台灣旅行法」與潛艦的紅區裝備解禁，以及行政院長賴清德的台獨說，先後也有國台辦主任劉結一與駐美大使崔天凱警告發言，但是我們的反應，卻是一派輕描淡寫。

行政院發言人徐國勇經由中央社表示，這是例行演習，規模非常小，2005年曾在同樣地點舉辦同樣規模的演習，只是這次把它誇大，台灣這邊也有人附和。台灣應該要對國軍有信心，不必附和中國。

另由不具名的黨政高層表示：解放軍此次以火砲射擊以及軍機繞台，目的是透過小規模演練，輔以微博、平面新聞與電視畫面等網路數位平台作輿論宣傳，來測試台灣媒體與民眾的反應。面對中共刻意發動的輿論戰，民眾不要自亂陣腳，只要國內媒體忠實呈現報導，就能減少對岸這種刻意操作的影響力，有助穩定民心。

這裡有兩個層次的問題：一，這是例行軍演，也是大陸的心理戰，根本沒有到怕的程度；二是即使大陸大軍壓境，勇敢的台灣人也可以為替台獨而犧牲的，這以民主基金會所公佈的民調可以看出來，民調假設台灣宣布獨立，導致中國武力攻打台灣，有55%民眾願意保衛台灣而戰，35.9%不願意

第二層次是意識型態，無法講道理的，可暫且不論。第一個層次是現實主義，台灣怕不怕，是與中共軍力展現有關，越講不怕，說對方是心理戰、輿論戰，豈不是邀請對方加大壓力，升高緊張嗎？

台灣說大陸是心理戰，台灣又何嘗不是「反心理戰」？做為台灣的一份子，我們不願意做為中共恐嚇的幫兇，但是做為媒體的一份子，我們還是要據實報導，否則沒有新聞自由，只剩下宣傳，我們又與大陸有甚麼不一樣？

大陸以演習或動武來威嚇台灣，當然不對，但是大陸這樣做已經不是一天兩天了，我們也完全預測的到大陸會如此反應，難道真的還要嘴硬下去？真要弄到「地動山搖」，不見棺材不掉淚，台灣才能理解大陸的強烈情緒嗎？蔡總統執政兩年來，一直是謹慎的維護現狀，難道現在要因為約束不了下面部屬，而功虧一簣了嗎？

演習中共北京

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