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中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45聯合報 記者何祥裕╱即時報導

最近中國軍機繞台議題發酵，律師林智群臉書貼文表示，中國軍機繞台頻率越來越高，其實要擔心的，不是對方突然攻擊，是萬一降落台灣，政府該怎麼處理，政府的18套劇本應該要能處理。

林智群貼文說，中國軍機繞台不用擔心突然攻擊（幾架飛機能夠成什麼事情？）而是中國軍機萬一故障（中國製造品質保證），台灣東邊可沒什麼「中國不可分割之領土」。

如果有降落台灣的情況出現，要怎麼處理，才是一個問題，這個才是比較可能發生的國安危機，政府的18套劇本裡面，應該要有一個處理這件可能發生的事情。

大陸空軍微博發布轟6及戰機繞台照片。（取自微博）
大陸空軍微博發布轟6及戰機繞台照片。（取自微博）
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