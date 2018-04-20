中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



最近中國軍機繞台議題發酵，律師林智群在臉書貼文表示，中國軍機繞台頻率越來越高，其實要擔心的，不是對方突然攻擊，是萬一降落台灣，政府該怎麼處理，政府的18套劇本應該要能處理。

林智群貼文說，中國軍機繞台不用擔心突然攻擊（幾架飛機能夠成什麼事情？）而是中國軍機萬一故障（中國製造品質保證），台灣東邊可沒什麼「中國不可分割之領土」。