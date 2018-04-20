解放軍退役少將羅援：軍演是「武統」台灣的探路

2018-04-20 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援。中國軍事網 分享 facebook 台海地區近期風起雲湧，美國通過台灣旅行法、行政院長賴清德自稱是務實的台獨工作者、台灣策動形形色色的統獨公投，解放軍退役少將、中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援，在人民日報旗下鷹派媒體環球時報發表評論指出，這些已嚴重觸動一個中國底線，解放軍再不以強力手段維法護法，不足以震懾台獨分裂勢力，軍演已經是「武統」台灣的探路。

羅援強調，這絕對不是恫嚇台灣民眾，而是針對台獨分裂主義分子，他們只能給台灣帶來危險，而不是安全，只能以一己私利嘩眾取寵，而犧牲台灣民眾的根本利益，最終將台灣拖入戰爭的災難。

一旦台灣陷入災難，台獨骨幹分子要接受「反分裂國家法」的審判，賴清德等公開散布台獨言論，煽動分裂國家的台獨分子，將被列入挑動戰爭的戰犯緝拿名單。

羅援認為，要實施有效震懾必須具備四個條件：一要有實力，二要有手段，三要有傳遞決心和意志的管道，四要有可信度，軍演恰恰是這四大要素的集合體。

從實力看，大陸今年的軍費已經達到1748億美元，是大陸1996年軍費的20倍，是台灣當今軍費的16倍。從武器裝備來看，當年大陸的常規武器在數量上佔優勢，在品質上與台灣基本持平，甚至在某些方面還劣於台灣，而現在大陸的武器裝備不僅在數量上而且在品質上都遠遠優於台灣，跟台軍裝備完全不在一個等量級上，僅以這次南海閱兵的參閱裝備而言，台軍有哪款裝備敢與我軍抗衡。

從手段上來看，1996年，解放軍的手段還比較單一，現在已形成基於資訊體系的聯合作戰能力。空軍裝備了新型戰略轟炸機，可對台灣重要目標實施定點打擊和地毯式轟炸；裝備了第三代、第四代戰機，可對台軍老舊戰機形成壓倒性優勢。

海軍裝備了航空母艦和新型艦艇，可對台灣形成東西對進，左右夾擊之勢；裝備了兩棲登陸艦，組建了海軍陸戰隊，可對台灣實施登島作戰；裝備了戰略核潛艇與火箭軍的導彈配合，可在第一島鏈、第二島鏈形成對內對外正面，拒止外敵干預。

陸軍裝備了遠程火箭炮，可對台軍實施大面積火力殺傷；組建了特戰部隊，裝備了武裝直升機，可對台軍實施立體登島作戰。火箭軍更是對台軍擁有絕對優勢，毫無懸念，台軍在負隅頑抗之前，已被解放軍火力殺傷過半。

更重要的是，解放軍經過改革，已經形成聯合作戰和新質作戰能力，蔡英文最近測考台軍作戰能力所曝光的新型裝備與解放軍軍演所亮相的新型裝備相比較，不是以卵擊石又是什麼？這絕對不是打口水仗，這是以實力為後盾的力量較量。

中共仍然主張和平統一台灣，但絕對不放棄武統的選項，統則和，獨則戰，獨立與和平之間不能畫等號，台海軍演就是一次決心、意志和能力的宣示，要讓對台灣心懷叵測的外國敵對勢力，和台獨分裂勢力知曉，在台灣問題上踩踏中國的底線是要付出看得見、摸得著的代價的，軍中無戲言。