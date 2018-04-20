中共軍演 陸委會：我捍衛主權 不會屈服武力

2018-04-20 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北報導



陸委會昨天指出，中共十八日在台灣海峽水域軍演，是中共當局刻意操作對台施壓與騷擾，企圖挑起兩岸及區域緊張，台灣人民知之甚明、不會接受，我方捍衛國家主權尊嚴的決心，也絕不會屈服於任何武力威脅或利誘。

陸委會表示，陸方十八日除進行例行福建沿海小範圍軍演，並刻意加碼派遣軍機在台周邊訓練，同時操作輿論渲染其特定政治目的；兩岸互動的經驗告訴我們，此種莫名徒增事端的做法根本是進退失據、適得其反，破壞台海和平與台灣人民對兩岸關係之期待，亦是對所謂「心靈契合」的最大諷刺。

陸委會副主委邱垂正指陸方渲染軍演規模。 （中央社） 分享 facebook

至於中央社前天報導「不具名黨政人士」稱，中共近來試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」軍事演習，干擾台灣輿論。陸委會副主委邱垂正昨天在例行記者會上回應「不評論不具名人士的說法」，但他也坦言，對於相關內容確實有所感。

邱垂正說，中共透過釋放輿論、搭配軍事恫嚇，擴大渲染台海軍演消息，「軍演範圍沒有這麼大，透過媒體動搖人心，製造兩岸對立」，他並呼籲媒體先向陸委會、政府查證，政府會提供正確訊息供媒體參考。

另一方面，中共軍演同時，大陸國台辦主任劉結一日前先後會見南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁，邱垂正表示，政府對城市交流正向看待，各縣市若有需要，陸委會都會提供必要協助。

他重申，各縣市首長赴陸交流除要遵守兩岸條例相關規定，也盼縣市首長赴陸交流重視社會觀感，希望中國大陸對城市交流不要有政治前提、不要藍綠有別、不要政治操作，才會讓兩岸交流健康永續。