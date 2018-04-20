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中共戰機攜飛彈繞台 闖我防空識別區

2018-04-20 00:35聯合報 記者程嘉文林庭瑤／台北報導

中共多型戰機連續「繞島巡航」。 （新華社）
中共多型戰機連續「繞島巡航」。 （新華社）
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中共解放軍一連兩天，派出各式軍機演出「繞台」戲碼。前天派出兩架轟6轟炸機，昨天派出轟炸機、電偵機、戰鬥機共六架，以順時針方向繞台飛行一周。此外昨天中午在我方防空識別區的西南角，連續傳出共軍戰機闖入，前後達兩小時之久。軍方預判，遼寧號航艦近日將北上返回駐地。

中共宣布解放軍十八日舉行台海軍演，近日輿論炒得熱火朝天，當天深夜才由央視發布軍演消息，指陸軍航空兵部隊在東南沿海舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」，畫面中有多架武裝直升機發射飛彈，還在夜間出動直升機，利用紅外、微光等實施火力打擊。

國防部昨天傍晚表示，中共轟6轟炸機、運8電戰機、Tu-154電偵機等多架，上午穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，進行遠海長航訓練活動。前天也有兩架轟6循相近航路，以順時針繞台一周。國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，於共機活動全程，均依規定派遣機、艦監偵掌握與應處，期間並無異常情形。

日本自衛隊統合幕僚監部也發布新聞稿，指出共軍共派出轟6與戰鬥機各兩架，運8與Tu-154各一架。其中戰鬥機飛越宮古水道後循原路返回，其他飛機則繼續南下。由日方照片顯示，共軍這兩天出動的轟6，屬於安徽安慶的空軍第十師，翼下攜帶兩枚「長劍」巡弋飛彈。

中共空軍發言人申進科昨天也宣布，開展海上方向實戰化軍事訓練，近日連續組織多機型、多架戰機，包括轟6K、Su-30、殲11、偵察機、預警機等，其中轟6K成體系地「繞島巡航」，提升了機動能力，檢驗了實戰能力。

昨天中午也有業餘無線電玩家在空中聽到，國軍利用國際通用頻道呼叫，要求進入我方防空識別區的中共軍機轉向離開。依據我方廣播中提及之經緯度，位置在廣東汕頭外海，即我方防空識別區的左下角。我方呼叫時間前後達兩小時，但均未聽到對方答覆。

軍方官員透露，中共海軍日前結束在海南島三亞舉行的海上校閱後，以遼寧號航艦為首的艦艇，仍在南海進行操演，目前編隊位置逐漸接近台灣，尚不能確定會經台灣海峽北上，或由巴士海峽到台灣東方，我方仍密切監控中。

台灣軍事專家分析，這次福建沿海的演習就是「近海防衛作戰」，有陸航部隊是新的，不過在近岸實施，還是防禦性質；可見兩岸官方都在政治操作，這是典型的軍事為政治服務，也可視為兩岸「非戰爭性軍事行動」的一次交鋒。

參與福建外海實彈演習的中共直升機。 （新華社）
參與福建外海實彈演習的中共直升機。 （新華社）
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中共鷹派媒體「環球網」報導，此次軍演在短時間內便有畫面公布「相當罕見」，而且不少畫面是由裝設在機艙內的攝影機拍攝，「可近距離開到火箭彈和飛彈發射場景」。文中表示，此次「最高調」台海軍演的三個強烈訊息是：「向台獨傳遞嚴厲的信息」、「大陸具有強大軍事實力」、「向美國發送警告」。

一架武裝直升機以火箭砲射擊標的。 （新華社）
一架武裝直升機以火箭砲射擊標的。 （新華社）
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解放軍演習海軍戰機台獨

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