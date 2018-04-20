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勿大驚小怪 台學者：解放軍研究是台灣資產

2018-04-20 02:19中央社 台北19日電

針對中共解放軍近日發動海陸空軍的強力輿論戰，台灣軍事學者認為，國人無須大驚小怪，而是要抱持積極態度，睜大眼睛看軍改後的解放軍新作為，畢竟最了解解放軍的是台灣。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑從「連續劇」角度說，就橋段安排看，首先是海南三亞的海軍閱艦式，接著福建泉州灣外海的陸軍小規模火砲射擊，現在是連兩天空軍執行繞島巡航。

他指出，目前看是一場由海陸空三軍輪流進行的武力展示，下一階段的觀察點是火箭軍，是否也會舉行像是飛彈展示之類的演練，來加強對台灣的武嚇宣傳力度。

對於此波軍事演練目的，林穎佑先以1996年台海飛彈危機為例說，這類大規模軍演的針對性很強，但成本也非常高，且可能會引發台灣增加軍費、美國售台新武器等無法預期的不利後果。

他指出，解放軍此次以火砲射擊以及軍機繞台，目的是透過小規模演練來測試台灣媒體與民眾的反應。林穎佑說：「若小規模演習即可引發台灣民眾討論、甚至恐慌，那未來何必用大的軍演呢？」

至於如何看待解放軍的軍事演練，林穎佑表示，國人其實不用大驚小怪。大型演訓都是事前規劃，像海南三亞閱艦式不可能是幾天前才決定；且演訓時間具固定性，例如6、7月是解放軍演訓高峰期，屆時會看到陸海空各式大小軍事演練。

林穎佑認為，此次海陸空演訓較特殊處，在於善用微博、平面新聞與電視畫面等網路數位平台作輿論宣傳，並透過宣布「時間點」來掌握輿論主動權與話語權。

他指出，由於外界無法確實掌握軍演的實際規模、動員人數等細節，而且電視所呈現的畫面都是經過編排剪接。台灣日後應注意的不是「軍演」，而是要關注「發布軍演時間」的輿論宣傳戰及其對台灣內部的影響。

此外，解放軍的軍演也是要對內宣傳。林穎佑表示，軍演除對外國或台灣傳達政治訊息外，另一方面也是要告訴大陸民眾，解放軍是有準備的、針鋒相對的，且是軍容壯盛的。

林穎佑強調，國人對這些軍演真的無須大驚小怪，而是要抱持「積極態度」，透過這些軍演來增加對解放軍的了解，特別是當前解放軍正處於軍隊改革期，「更應該睜大眼睛，看軍改後的指揮管制等有哪些新改變、新作為」。

他還指出，從解放軍研究領域看，台灣其實是最了解解放軍的，這也是現在各國智庫主動想跟台灣交流的原因，「解放軍研究是台灣最有價值的資產」。

解放軍空軍飛彈

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