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共機疑闖台防空識別區 國防部不評論

2018-04-19 20:45中央社 台北19日電

國防部發言人陳中吉。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
國防部發言人陳中吉。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
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媒體報導，對於中共軍機闖入台灣防空識別區，空軍戰管透過無線電喊話超過45次。國防部發言人陳中吉今天表示，持續對周邊海空狀況進行監偵與應處，對於媒體報導沒有評論。

蘋果日報報導，從今天上午11時22分開始，空軍地面戰管人員，不斷透過無線電廣播，要求闖入台灣防空識別區的中共軍機駛離，2個小時內空中不斷喊話，中共軍機並未配合掉頭，也無任何回話回應。

陳中吉受訪時表示，持續對周邊海空狀況進行監偵與應處，但對於媒體報導沒有評論。

中共空軍國防部

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