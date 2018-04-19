共軍台海演習 美學者：帶有警告意味

2018-04-19 01:18 中央社 紐約18日專電



中共解放軍今天在福建沿海進行實彈軍演，專研兩岸關係的美國學者葛來儀認為，北京在美台關係日趨緊密之際安排這次台海演習，時機巧妙，帶有警告意味。

紐約時報以「台灣是中國軍演目標」為題報導，近幾個月，美方接連以實際行動展現對台支持，中方則加強對台施壓。儘管18日的演習很可能早就安排好，卻是在美中就貿易等多項與台灣無關的議題歧見日深之際登場。

共軍4月稍早還在南海展開大規模演習，並接受中共總書記習近平檢閱。根據中共軍方說法，這次海上閱兵共有48艘戰艦、76架戰機及一萬多名官兵參加，航空母艦遼寧號也在其中。

報導引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，共軍南海演習主要用意是海上閱兵，但在台灣海峽演習，就帶有警告意味。

葛來儀說：「我認為時機有點巧妙（usefullytimed），但不見得是刻意選在這個時候。中方感覺，美台關係走向愈來愈逼近中方的紅線。」

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究講師李佳蓉（Sheryn Lee）指出，共軍近期一連串演習是延續長久以來的做法，而非軍事活動明顯升級。「他們以前就有類似演習，常藉此提醒台灣他們就在隔壁。」

華爾街日報報導，共軍在福建沿海實彈演習，試圖對台釋放訊息，台灣軍方則指這次演習是小規模恫嚇。

中國官媒尚未公布這次演習影像或詳情。中國社會科學院軍事專家洪源認為，這次演習包含多艘戰艦、防空操演，並部署了火箭、火砲、炸彈和魚雷。

報導引述中華民國國防部發言人陳中吉表示，共軍以「小規模」演習恫嚇台灣的企圖不會成功。這次演習在福建外海進行，離海峽中線很遠，中國官媒引申為台灣海峽的軍演是誇大其辭。