中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



共軍直升機出現東南沿海演習。（央視截圖） 分享 facebook 中共解放軍18日上午8時在台灣海峽進行實彈軍演，根據央視報導，中共陸軍航空兵部隊在東南沿海舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」。多型武裝直升機密切配合，高效協同，全面檢驗陸航部隊海上全天候作戰能力。演練於18日晚間23點30分結束。

根據福建海事局日前的公告，演習區域18日早上8時至24時禁止船隻進入。大陸國台辦主任劉結一日前表明，這次台海軍演「是為了捍衛我們祖國主權和領土完成的一次行動」。有分析認為，大陸此次軍演矛頭直指行政院長賴清德近期發表的台獨論，欲藉此震懾民進黨，遏制台獨升溫。

央視18日晚間報導，這次演練緊貼實戰，全程在複雜電磁環境下進行，飛行員駕駛武裝直升機低空掠海突防，在特定海域自主規劃攻擊航線，自主偵察搜索目標，使用導彈和火箭彈對海上浮動靶標和類比艦船等多個目標實施攻擊。

央視報導，演練中，各機型需要在規定的時間內，針對不同海上目標，採取盡遠攻擊、協同攻擊、連續攻擊等戰術手段，快速偵察搜索目標，使用多種武器實施精確打擊。

陸軍航空兵某旅副旅長楊保衛表示，這次海上實彈演練，重點是按照「真、難、嚴、實」的要求，在環境上突出夜間、海上和複雜電磁環境，在戰法上突出盡遠攻擊、協同攻擊、多彈種連續攻擊，方法上突出自主偵察、臨機決策，全方位提高部隊實戰能力。

央視出現夜間直升機出動畫面。報導說，夜幕降臨，新一輪火力突擊隨即展開。由於夜間能見度不足，觀察距離受限，飛行過程中，飛行員利用夜視鏡閉光駕駛，依靠飛機儀錶實施海上突防，利用紅外、微光等多種夜間識別裝置完成目標搜索，實施火力打擊。

影片連結：http://v.zjol.com.cn/video/190189.html