美眾議員：美國會保護台灣免於任何武力

2018-04-19 00:58 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十七日電



共軍18日在晉江附近水域（紅色方格處）實施實彈射擊。 圖／翻攝Google Earth 分享 facebook 中國大陸解放軍於福建沿海軍演，美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席游賀（Ted Yoho）表示，大陸正用恐嚇手段試圖讓台灣屈服，是件低級的事；當中方對美台夥伴關係施壓時，美國得加強美台的交流。

眾議院外委會亞太小組十七日舉行「強化美台關係」聽證會，游賀在會中致詞表示，當大陸國家主席習近平對美台夥伴關係施壓時，美國就得加強美台的交流；國會一直在台灣事務方面具領導地位，國會將繼續其領導力。

游賀說，他擔心多年來美國行政部門制定一套避免得罪北京的規則，美國的外交人員基於這種恐懼來決定台灣事務，而非基於美台本身的關係；此外，國務院拖延對台軍售以避免激怒北京，或是在中方外交官抱怨後，國務院網站便移除台灣的國旗圖案，這些都很明顯。

外界認為中方在台海軍演是為警告美國，不要再與台灣維持密切關係，游賀受訪說，美方應不理會中方，因為基於美國與台灣的協議，美國會保護台灣免於任何武力。

世界衛生大會（ＷＨＡ）下個月舉行，游賀表示，眾議院已通過支持台灣參與世界衛生大會法案，希望參議院能盡快採取行動。眾議院外委會主席羅伊斯則說，現在最迫切的是台灣參與ＷＨＡ，台灣對全球貢獻良多；排除台灣參與只會損及全球衛生，台灣今年應參與。