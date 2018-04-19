共軍實彈軍演 崔天凱再批台獨

2018-04-19 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



中共駐美大使崔天凱。中新社資料照片 分享 facebook

解放軍昨天在福建沿海舉行實彈演練，中共駐美大使崔天凱表示「這個演習的訊息是清楚的」，大陸堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型的國防政策，「如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整」。

中評社報導，崔天凱十七日出席美國哈佛大學費正清中心、哈佛法學院和哈佛亞洲中心的講座，就中美關係發表演講。媒體提問，對於解放軍在福建沿海舉行實彈演練，北京向華府和台北傳遞什麼樣的訊息？

崔天凱表示，這個演習並沒有在靠近別的國家的地方舉行，也沒有到離大陸很遠的地方去，舉行這種以防衛為目的例行軍演，對於任何主權國家都是自然的事情。他說，當然最終會統一，我們仍希望和平統一，但如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整。

參考消息網報導，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺指出，這次實彈演習傳遞出諸多重要信號。在台海問題上，美國對台釋放錯誤信號，加上台灣當局挾洋自重，導致當前台海關係緊張。在遏制台獨勢力方面，軍事手段是大陸的重要手段之一。此次實彈軍事演習，可以看作是大陸對台獨勢力發出的明顯信號，即大陸不止有信心、有決心，更有能力解決台灣問題。