親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

共軍實彈軍演 崔天凱再批台獨

2018-04-19 00:01聯合報 記者許依晨／綜合報導

中共駐美大使崔天凱。中新社資料照片
中共駐美大使崔天凱。中新社資料照片
分享

解放軍昨天在福建沿海舉行實彈演練，中共駐美大使崔天凱表示「這個演習的訊息是清楚的」，大陸堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型的國防政策，「如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整」。

中評社報導，崔天凱十七日出席美國哈佛大學費正清中心、哈佛法學院和哈佛亞洲中心的講座，就中美關係發表演講。媒體提問，對於解放軍在福建沿海舉行實彈演練，北京向華府和台北傳遞什麼樣的訊息？

崔天凱表示，這個演習並沒有在靠近別的國家的地方舉行，也沒有到離大陸很遠的地方去，舉行這種以防衛為目的例行軍演，對於任何主權國家都是自然的事情。他說，當然最終會統一，我們仍希望和平統一，但如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整。

參考消息網報導，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺指出，這次實彈演習傳遞出諸多重要信號。在台海問題上，美國對台釋放錯誤信號，加上台灣當局挾洋自重，導致當前台海關係緊張。在遏制台獨勢力方面，軍事手段是大陸的重要手段之一。此次實彈軍事演習，可以看作是大陸對台獨勢力發出的明顯信號，即大陸不止有信心、有決心，更有能力解決台灣問題。

演習北京台獨解放軍

相關新聞

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

美眾議員：美國會保護台灣免於任何武力

2018-04-19 00:58

共軍福建沿海軍演 府：總統出訪仍隨時掌握

2018-04-19 00:23

陸軍演僅離60公里 金門人無感

2018-04-19 00:01

共軍威嚇台灣 實彈演習加碼遠海長航繞台

2018-04-18 21:29

影／共軍福建實彈演習 距金門僅45公里

2018-04-18 17:50

南海風暴吹向台海 小英秀肌肉不當棋子

2018-04-18 16:13

共軍今實彈演習 專家：非火箭軍操演 一年不知有多少場

2018-04-18 15:18

專家：中共「小演習加政治操作」會愈來愈多

2018-04-18 14:57

蔡總統出訪時陸軍演 金門無感

2018-04-18 14:22

美眾議員：陸用恐嚇手段試圖讓台屈服 是件低級的事

2018-04-18 14:20

大陸軍演警告美台？崔天凱：防衛式例行演習

2018-04-18 14:18

冷眼集／大陸先文攻再武嚇 意在打賴阻蔡

2018-04-18 14:15

台海實彈軍演 陸媒：震懾台獨警告美國

2018-04-18 12:31

【即時短評】大陸選在蔡總統出訪軍演的原因

2018-04-18 12:31

因應軍演…嚴德發進入衡山指揮所？ 國防部：非事實

2018-04-18 12:28

學者：若大陸軍演只是小演習 對台僅心理層面衝擊

2018-04-18 12:28

蔡出訪 陸軍演 國安會：總統充分掌握

2018-04-18 12:26

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12
看更多

熱門文章

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

2018-04-18 14:20

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎

2018-04-18 12:49

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

邱國正：軍人年改要讓退伍袍澤滿意 否則位子不坐下去

2018-04-18 11:51

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

吳茂昆任大陸超導顧問？羅智強：吳與董事長是好朋友

2018-04-18 11:37

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

社會住宅助年輕夫婦生小孩 興隆一區20個寶寶印證

2018-04-18 11:46

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

【即時短評】大陸選在蔡總統出訪軍演的原因

2018-04-18 12:31

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

【重磅快評】複製深澳環差闖關 大潭電廠急什麼？

2018-04-18 10:04

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top