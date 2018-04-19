陸軍演僅離60公里 金門人無感

2018-04-19 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



兩岸關係緊繃，中國大陸昨天上午在金門東北方的泉州灣實彈射擊，距離金門僅60多公里，但金門民眾很淡定，小三通照通、菜市場照開，僅中午時斷電5分鐘，一度引發小虛驚。居民說，以前的軍演比較緊張，現在早就習以為常。

正值敏感軍演時刻，我軍方昨維持正常作息，部分官兵仍正常放假，沒有停休。金防部昨天表示，防區部隊維持正常運作，並執行常態性的戰訓本務及情監偵工作。 小三通昨天不受大陸軍演影響，首班遊客還比平常多，船班接近滿載。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

不過，昨天出現小插曲，縣府昨天近中午時忽然停電5分鐘，有些科室瞬間漆黑，引起女員工大叫，後來才發現整個縣府與民權路周邊都停電了。有人打趣說，難道中共演習打過來？

台電公司金門營業處表示，主要是民權路的一條饋線跳脫，影響縣政府、電信大樓、民生路、民權路、北堤路、頂埔下等區域，大約2114戶。 就在各界關注大陸軍演消息時，金門縣府周邊昨天上午11點39分忽然停電，員工議論紛紛。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

實地走一遭金城最熱鬧的東門菜市場，買菜人潮依舊，生活未受影響。陳姓老伯說，以前單打雙不打都沒在怕了，軍演沒什麼；大家都說沒感覺，大陸要打也先打台灣，「金門不會打，直接投降」。

軍演也成為網路發燒議題，有網友指出，金門跟廈門已成一日生活圈，許多人已在廈門置產，金門自來水也要靠大陸提供，雙方關係密切，大陸就算要打也不會打金門。