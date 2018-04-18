冷眼集／大陸先文攻再武嚇 意在打賴阻蔡

2018-04-18 14:15 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周佑政



蔡英文總統這次出訪史瓦濟蘭沒有敏感的「過境外交」問題，但中國大陸今天在台灣海峽水域實彈演習，讓兩岸增添幾分不尋常的氣氛。陸方挑明這次軍演，是針對行政院長賴清德的台獨說而來；賴清德日前主動解釋「台獨說」，將兩岸政策拉回蔡政府「維持現狀」基調，但陸方願不願買帳，後續是否仍有動作，值得關注。

陸方此次軍演，最早是由陸官方媒體環球時報披露消息；我政府相關單位第一時間回應，這項演習只是例行性火砲射擊訓練，過去也曾有相關案例。但中國大陸國台辦主任劉結一仍公開點名賴清德「就是個台獨」，並措辭強硬的表示，舉行軍演，是為了捍衛祖國主權和領土完整的一次行動。

劉結一將單純、例行性的軍演，變得具有「針對性」，劍指賴清德的台獨工作者說法。這樣的刻意連結，本質上是建立在大陸歷任領導人「反獨」的大戰略上；另一方面，透過大陸官媒的批判言論，又選在蔡英文出訪期間，則是希望透過輿論讓台灣內部產生壓力。

蔡英文上任後，雖不願延續馬政府時期的「九二共識」，但她也多次強調，尊重「九二會談」的歷史事實，以及兩岸維持現狀的立場。截至目前，蔡談及兩岸並未出現挑釁或「暴走」的言行；唯一的「插曲」，要算是賴清德在國會答詢時，公開宣稱自己是務實的台獨工作者。

賴清德日前解釋務實台獨工作者的內涵，包括「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」，他也強調政府的立場一致，就是「維持現狀」。賴此舉是希望屬於他「個人意見」的台獨說，不要再發酵。

不過，陸方顯然不願接受賴清德的說法，再加上陸方對蔡英文這次「相對單純」的非洲行，找不到批評的「著力點」，才會選在此時，刻意渲染例行性軍演。