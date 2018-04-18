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蔡總統出訪時陸軍演 金門無感

2018-04-18 14:22聯合晚報 特派記者周佑政、記者蔡家蓁／連線報導

中國大陸軍方選在蔡英文總統出訪期間，今天在台灣海峽水域實彈演習，國安會副秘書長蔡明彥表示，蔡總統抵達史瓦濟蘭後，國安會有讓總統知道國內相關情況，雖然沒有很正式的報告，但任何狀況都會讓總統隨時掌握，國安會也會跟國內保持必要的聯繫。

台灣與史瓦濟蘭時差6小時，蔡英文總統在史國的參訪行程今天下午展開，包括參觀史京政府醫院、參訪史瓦濟蘭技術學院、與非洲南部地區台商座談餐敘、參訪南緯實業公司、向史國故王陵寢獻花並參觀紀念館、拜會史瓦濟蘭國王母親、與非洲地區僑胞晚宴。

大陸在今天上午8點起在金門東北方的泉州灣實施實彈射擊，距離金門只有60多公里，引起台灣高度的關注，但與演習區只有一海之隔的金門似乎「無感」。居民都說，以前的軍演比較緊張，近年來早就習以為常了；金防部表示，今天防區部隊維持正常運作，並執行常態性的戰訓本務及情監偵工作。

「今天有軍演，我們都沒聽說！」搭乘第一班從五通碼頭到金門的乘客，聽到大陸大規模軍演，都是這樣的反應。這艘船還接近客滿，當中有不少福建、江西來金門旅遊的遊客，遊客都說不知道有軍演，倒是對不少媒體頻頻追逐採訪他們，感到新鮮。

此外，走一遭金城最熱鬧的東門菜市場，上午買菜的人潮依舊，問到「大陸軍演怕不怕？」陳姓老伯說，以前單打雙不打都沒在怕了，這個軍演沒什麼。

今天軍方則維持正常作息，部分官兵仍維持正常放假，沒有停休。

總統府發言人黃重諺表示，有關大陸在福建泉州灣的操演，蔡總統日前就已經說過，其實是一個例行、區域性的火砲演習。所有的情勢，包括國安單位、國防部，都有相當完整的掌握，可以請國人放心。

國安會金門史瓦濟蘭解放軍

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