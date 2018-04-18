台海實彈軍演 陸媒：震懾台獨警告美國

2018-04-18 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共解放軍最快今天上午8時在台灣海峽進行實彈軍演，中共官方媒體「參考消息」昨發文指出，此次軍演是為了「震懾台獨警告美國」，而解放軍更是透過「砲彈說話」。

根據福建海事局日前發布的公告，演習區域將於今早8時至24時禁止船隻進入。大陸國台辦主任劉結一前天表明，這次台海軍演「是為了捍衛我們祖國主權和領土完成的一次行動」。有分析認為，大陸此次軍演矛頭直指行政院長賴清德近期發表的台獨論，欲借此震懾民進黨，遏制台獨升溫。

「參考消息」引述大陸軍事評論員宋忠平的分析，指這是一次「有針對性的例行軍演」，他說：「我們常年都會在台灣海峽附近舉行相關的例行軍演，以往主要是火炮訓練，規模有限，沒有引起外界太多關注。這次軍演規模更大，因此引起廣泛關注。」

宋忠平還說，美國國務院發言人對此次軍演，除了重申反對任何一方單方面採取行動改變現狀，還特別提到反對採取武力或其他形式的強制手段，此說法明顯偏袒台灣。報導認為，川普政府最近頻頻打出「台灣牌」，所以此次解放軍在台海實彈演習，被外界解讀為「除了震懾台獨勢力，還要警告美國」。

中國社科院台灣研究所副研究員鐘厚濤表示，此次演習雖是例行軍演，但其時機選擇以及高調宣布，則具有一定的特殊性。他說：「在台獨勢力日益倡狂之時，此次軍演無疑向台灣當局和台獨勢力亮明瞭底線，傳遞了清晰的信號—中國大陸有能力、有意志、有決心捍衛國家主權和領土完整，在大是大非面前，大陸不會做出任何妥協和讓步。」