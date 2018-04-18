學者：若大陸軍演只是小演習 對台僅心理層面衝擊

2018-04-18 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



中國大陸今天在台灣海峽水域實彈演習，陸方將軍演歸咎於行政院長賴清德的台獨說。學者認為，大陸若只是單一、小範圍演習，對台只會造成心理層面衝擊；但如果之後大陸在台海周邊持續有其他的軍事活動或演習，非善意的態度就更明顯，就不能忽視。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，蔡總統出訪期間，若陸方只有目前所對外宣布在福建泉州灣的小範圍火砲射擊訓練，屬於參演軍力不多、區域範圍不大的演習，且距離台海中線與台灣本島都有相當距離，過去也有相關案例，不必過度擔心。

黃介正表示，但如果緊接著蔡總統出訪期間，大陸在台海周邊還有其他的軍事活動或演習，非善意的態度就更明顯，就不能忽視。此外，蔡總統上周末召開國安會議，「如果認為陸方只是一般演習，沒什麼其他作為，為何要開國安會議？」開了國安會議，會讓外界有多一層想像。

大陸國台辦主任劉結一點名行政院長賴清德「就是個台獨」，也強調舉行軍演，是為了捍衛祖國主權和領土完整的一次行動。對此，黃介正說，國台辦或大陸相關涉台系統講這些話，有他們政治上的理由，但從這次演習來看，在軍事意義上，並不足以形成兩岸和平的干擾，對台灣的衝擊也只是心理層面。