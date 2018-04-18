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大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

因應軍演…嚴德發進入衡山指揮所？ 國防部：非事實

2018-04-18 12:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部中午表示，某新聞台播出「國防部長今進入衡山指揮所」，國防部澄清該報導並非事實，國防部維持正常運作，部長嚴德發目前為止並未進入衡山指揮所。

國防部長嚴德發。聯合報系資料照
國防部長嚴德發。聯合報系資料照
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國防部嚴德發

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