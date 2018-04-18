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賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15聯合報 記者楊正海╱即時報導

行政院長賴清德表示，自己是「務實」的台獨工作者。圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德表示，自己是「務實」的台獨工作者。圖／聯合報系資料照片
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針對行政院長賴清德說他是務實的台獨工作者，台北市長擬參選人孫大千今在臉書指出，賴「誠實」的台獨和「務實」的台獨，不都一樣是「台獨」嗎？就好像一再強調只是「例行性」的演習，難道就不是「演習」嗎？其實，這只不過是一套「推卸責任」的小把戲罷了。

孫大千說，賴清德這次犯了幾個嚴重的錯誤：第一，他因為一時的衝動多嘴，拖累了全台灣的人民，造成台海區域沒有必要的緊張。

第二，他的「誠實」打破了蔡英文在過去兩年來，一直在兩岸之間，試圖維持的一種「脆弱的模糊」。

第三，當中國大陸以實彈演習做為回應時，他又立即大幅修正立場，從原本「義無反顧」的台獨，調整成為「借殼上市」的台獨，即無助於化解中國大陸的疑慮，某種程度也出賣了「信仰台獨的政治工作者」應該有的尊嚴。

第四，更重要的是，統獨主張在台灣當今社會中，根本早就已經被主流民意揚棄。靠著揮舞著台獨的旗幟，就算能夠得到獨派的肯定與支持，也不過就是和「喜樂島聯盟」的那些過時政客一樣罷了！堂堂行政院長，有必要去湊這個熱鬧嗎？

第五，最愚蠢的是，行政部門為了「大事化小，小事化無」，全面粉飾太平，以前是恨不得把中國大陸的武力威脅誇張渲染幾倍，好激起台灣人民仇中反中的情緒。現在忽然變得雲淡風輕，稀鬆平常，居然連實彈演習也可以解讀為「訊息戰」，是採取「打稻草人」策略。這根本就是「欲蓋彌彰」的「低級騙術」。

台獨演習賴清德孫大千

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