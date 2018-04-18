中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡政府強調這次共軍軍演只是例行性訓練。對此，前立委孫大千說，「誠實」的台獨和「務實」的台獨，不都一樣是台獨嗎？就好像一再強調只是例行性的演習，難道就不是演習嗎？其實，這只不過是一套推卸責任的小把戲罷了。孫指出，賴清德這次犯了幾個嚴重的錯誤：

第一，他因為一時的衝動多嘴，拖累了全台灣的人民，造成台海區域沒有必要的緊張。

第二，他的「誠實」打破了蔡英文在過去兩年來，一直在兩岸之間，試圖維持的一種「脆弱的模糊」。

第三，當中國大陸以實彈演習做為回應時，他又立即大幅修正立場，從原本「義無反顧」的台獨，調整成為「借殼上市」的台獨，即無助於化解中國大陸的疑慮，某種程度也出賣了「信仰台獨的政治工作者」應該有的尊嚴。

第四，更重要的是，統獨主張在台灣當今社會中，根本早就已經被主流民意揚棄。靠著揮舞著台獨的旗幟，就算能夠得到獨派的肯定與支持，也不過就是和「喜樂島聯盟」的那些過時政客一樣罷了！堂堂行政院長，有必要去湊這個熱鬧嗎？

第五，最愚蠢的是，行政部門為了「大事化小，小事化無」，全面粉飾太平，以前是恨不得把中國大陸的武力威脅誇張渲染幾倍，好激起台灣人民仇中反中的情緒。現在忽然變得雲淡風輕，稀鬆平常，居然連實彈演習也可以解讀為「訊息戰」，是採取「打稻草人」策略。這根本就是「欲蓋彌彰」的「低級騙術」。