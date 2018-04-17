陸例行演習指針對台獨 黨政人士：分化台灣套路

2018-04-17 20:41 中央社 台北17日電



中國大陸明天將在福建沿海軍事演習，黨政人士今天表示，陸方這一波其實是個稻草人打法，利用官媒製造輿論，分化台灣內部，政府其實一開始就很清楚這個中方的「套路」。

中國大陸明天將在福建沿海進行軍演，據媒體報導，中國大陸國台辦主任劉結一日前直接點名行政院長賴清德「就是個台獨」，並表示解放軍在大陸福建沿海舉行軍事演習，「是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動」。

黨政人士表示，相關的演習本身就是例行演習，而且演習前都會透過公告的方式，告知民間演習警戒區的範圍，但這次唯獨特殊的地方就是陸方刻意用官方媒體發佈，且隱藏部分資訊，顯然是企圖製造輿論。

黨政人士表示，政府其實一開始就很清楚這個中方的「套路」，這也是為何總統蔡英文召開國安高層會議時即做出提醒，呼籲國人對媒體平台上各項未經主管機關證實的國安相關訊息，切勿輕信或過度揣測，也要求主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

黨政人士指出，這一年來，世界各國針對「假訊息作戰」都已經視為重要國安問題，其中，民主國家因新聞、網路與言論自由的關係，資訊的流通相對不設防，導致有心人士更容易操作這部份。

黨政人士表示，這一波其實是個稻草人打法，重點不在賴清德，而是分化台灣內部，在這樣操作性的議題出現後，台灣內部部分媒體、名嘴甚至政治人物的呼應說法，更看清楚這是一個「套路」。

針對軍事安全的部分，黨政人士強調政府有能力完整掌握跟因應。對內，國防部會適時提供資訊讓國人安心；對外，讓區域知道台灣自我防衛的決心

黨政人士表示，事實上，這段期間各方也都持續關注中國在區域軍事擴張的情形，例如美國國務院日前就關切中國軍事不透明的情形。

國安人士指出，陸方這波藉著輿論操作的訊息作戰，目的就在測試對台灣內部穩定的騷擾效果，國安人士期待媒體以國家利益優先，務必確保類似安全訊息的正確，杜絕任何錯誤訊息有衝擊國內安全穩定的機會。