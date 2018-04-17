總統出訪後共軍台海軍演 學者：一石多鳥

2018-04-17 15:46 中央社 台北17日電



總統蔡英文今天出訪非洲，共軍明天隨即在台海軍演。學者范世平表示，這個時機對中共而言「一石多鳥」，「豆腐不吃白不吃」，既可「反獨」、測試政府底線，也能恫嚇台灣民眾。

學者張五岳則分析，這場軍演的政治意涵遠大於軍事目的。中國刻意把常態性演習以政治性訴求，擴大宣導「反台獨」，當然有政治目的，即是「對內有所交代、對外有所宣示、對台警示施壓」。

中華港澳之友協會上午舉行「台灣學生赴陸求學面面談」座談會。國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平會前被媒體詢及共軍軍演相關問題時表示，中共選擇在蔡總統出訪隔天舉行例行性軍演，可以「一石多鳥」。

他認為，對中共而言，「豆腐不吃白不吃，趁這個機會消費一下台灣，對（行政院長）賴清德的說法威嚇」展現「反台獨」決心。第二則是測試蔡總統的底線，是否會停止出訪，第三則是恫嚇台灣民眾。

范世平說，這個演習名稱叫「台海軍演」，「聲音講得很大，但都是基本火砲射擊，連台海中線都過不到」，「如果這也能叫台海軍演，那我們上個禮拜五在蘇澳的軍演，也能叫做太平洋軍演」。

他表示，中共非常會利用輿論、法律、心理戰，藉此讓台灣民眾感受到震懾，但這個演習規模非常小，並沒有大規模飛彈演習，對台灣實質影響較小。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳會後受訪時則表示，中共軍隊一定有常態性演習，是否擴大宣傳，都取決於北京基於兩岸關係氛圍所作的政治判斷。

他認為，明天的演習應該不至於擴大或加碼，如果有這樣的作為，容易使外界未來有過大的想像空間，北京勢必會避免。

張五岳也提到，兩岸關係氛圍不佳是事實，但尚不至於到熱對抗。任何軍演外界都會有不同程度解讀，雙方立場宣示之餘，應該聚焦如何維持和平穩定與相互理解。如果雙方陷入惡性螺旋，總不是正面的事。