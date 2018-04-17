大陸明軍演 黨政人士：「打稻草人」策略

2018-04-17 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統今啟程出訪友邦史瓦濟蘭，中國大陸明將在台灣海峽水域軍演。黨政人士表示，大陸這波「訊息戰」，是採取「打稻草人」策略，目的是分化台灣內部。未來類似的訊息戰會更多，國安單位將積極建立這種「新型態軍事攻擊」的因應能量。

中國大陸選在蔡總統出訪期間進行軍演，大陸國台辦主任劉結一昨天點名行政院長賴清德「台獨」，強調「舉行軍演，是為捍衛祖國主權和領土完整的一次行動」。

黨政人士說，重點根本不在賴清德說了什麼，陸方這波行動，先透過官方媒體將例行演訓誇大，再批評賴清德，部分台灣輿論也加入批評，是十足的輿論戰、心理戰。

黨政人士指出，陸方只是簡單透過官媒發布片段的資訊，就足以讓台灣雞飛狗跳，國安單位高度重視，也因此，蔡總統上周末召集的國安會議，就特別提及針對不實資訊，政府必須即時因應，才能安定民心。

黨政人士說，對於大陸的各項作為，在軍事安全層面，政府有能力整握與因應，官方會及時說明，讓民眾安心；對外，其實美國與台灣周邊國家，也都清楚大陸近期的動作，是延續過去一段時間在東亞地區的軍事擴張，政府也會讓區域內的國家，了解台灣能處理好自我防衛的工作。

民進黨立委羅致政表示，大陸這次軍演是例行性火砲射擊訓練，實際上沒有明顯與立即的軍事威脅，目前也看不出有危機升級的情況，大陸的目的不是要真正製造危機，只是如同過去對台一貫的文攻武嚇。

國安局局長彭勝竹昨在立法院答詢時表示，已向蔡英文總統報告，「兩岸關係趨於緊張」。對此，羅致政說，兩岸趨於緊張不完全是台灣造成，我方沒有主動挑釁，倒是陸方過去一段時間以來在南海大規模軍演，再到明天的演習，都是破壞區域穩定的做法。