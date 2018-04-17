明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



共軍18日將於台灣海峽實彈操演。圖／取自國防部報告 分享 facebook 行政院長賴清德屢次公開以「台獨工作者」自居，大陸國台辦主任劉結一昨天直接點名賴「就是個台獨」，並表示陸方舉行軍演，是為了捍衛陸方主權和領土完整的一次行動。對此，澳門理工學院名譽教授邵宗海以「前菜」形容大陸在台海的軍演，並評估台灣官方若出現更往台獨傾斜的言行，北京將會進一步端出更具「武統」意味的後續動作。

新加坡聯合早報報導指出，上周中共解放軍突然宣佈將於明天在台海距離金門約65公里處，進行小範圍實彈軍演，就被外界普遍解讀為衝著賴清德而來。

邵宗海受訪時指出，大陸在國家主權和領土完整的議題上，沒有任何妥協餘地，也必定會採取必要措施和步驟遏制台獨主張。「雖然大陸最後應該不會採取軍事力量統一台灣，但它還是會讓你不得安寧」，邵宗海說，蔡英文上任以來，言詞非常模糊，等於說，這種言論可以得到大陸給的一些空間和時間。

他說，可是賴清德不是這樣，蔡英文要不要「處理」賴清德，還是讓賴清德繼續發揚台獨，她自己要評估。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，兩岸在言語上互相挑釁已經幾十年，此次台海局勢升溫，是「涉台系統把最近一段時間對台灣不高興的事情，都藉由這個演習來把它的針對性擴大和加強」。黃介正認為蔡英文政府的「階段性」反應是妥適的。

銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授楊開煌則認為，賴清德「只是在打嘴炮，騙騙選票」，如果台灣這些政客再隨便亂講話，他們的日本爸爸或美國爸爸揍他們一頓就完了，意即不樂見台海不穩定的日、美或將適時介入，避免情勢失控。