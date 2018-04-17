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國安局：兩岸趨於緊張 總統清楚

2018-04-17 00:11聯合報 記者許家瑜洪哲政／台北報導

國安局長彭勝竹昨赴立法院報告並備詢，對中共軍演一度表示「有針對性」，後又改口表示...
國安局長彭勝竹昨赴立法院報告並備詢，對中共軍演一度表示「有針對性」，後又改口表示它是例行性的演習。 記者楊萬雲／攝影
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中國解放軍明天將在大陸福建沿海實施實彈射擊操演，大陸國台辦主任劉結一昨天表示「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動」，並直接點名行政院長賴清德「他就是個台獨！」針對性意味濃厚。國安局彭勝竹昨天也表示，明天的軍演「應該是有針對性」，但他之後又改口，「中共這項演訓屬例行性，並非針對性，演訓透過中國媒體渲染成為假新聞」。

彭勝竹也透露，「國安局已向蔡英文總統報告兩岸關係趨於緊張，蔡總統非常清楚」。彭勝竹昨天列席立法院外交國防委員會，針對共軍實彈操演提出專案報告並備詢。彭勝竹表示，周三共軍軍演，屬於營級岸砲與對空火力射擊，操演時序與二○一五年至二○一七年一樣，屬於例行操演。國防部作戰次長姜振中表示，參演共軍部隊應是七十三集團軍高砲團。

彭勝竹表示，這次中共所宣告的地點，在晉江附近的演習是例行的，往年都有的狀況，區域和時間都不是很大很長，比照往年的狀況是例行。

不過，有媒體詢及中共這項軍事演習是否特別針對賴揆台獨論進行放大？彭勝竹回應說，此事就目前所看到的，「應該是有針對性」，「如果是這樣講的話」，「有點針對性的是針對爭議性的問題」 。

但當民進黨立委羅致政與國民黨立委李彥秀關切詢問「共軍軍演是否針對賴清德的台獨者言論而來？」彭勝竹卻改口說，「我沒聽清楚記者問題」，強調中共這項演訓屬例行性，並非針對性，演訓透過中國媒體渲染成為假新聞。而國安局仍建議，蔡總統應按原訂計畫出訪非洲友邦。

國民黨立委江啟臣質詢，國安局對中共軍演的評估應分析其背後政治因素，提供領導參考，避免誤判。大陸環球時報渲染的目的是什麼？賴清德的務實台獨工作者論，算不算挑釁？彭勝竹表示，他不發表任何意見，國安局已向蔡英文總統報告兩岸關係趨於緊張，蔡總統非常清楚。

江啟臣說，賴清德自稱是務實台獨工作者，我方應用哪一種方式應對？彭勝竹表示，站在國安局立場，他不作任何建議，蔡總統與賴清德對整個國家政策有自己的思考。

國安局彭勝竹台獨賴清德中共

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