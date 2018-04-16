共軍例行演習 國防部：國軍戰備等級未提升

2018-04-16 13:36 中央社 台北16日電



中國大陸18日將在台灣海峽實彈演習，國安局今天表示，這次靶區為96年就有的石獅靶場，為營級範圍的例行性訓練。國防部也指出，國軍戰備等級仍為經常戰備時期，未因此提升。

立法院外交及國防委員會上午要求國防部、國安局以「共軍4月18日於臺灣海峽實彈操演，我方情資掌握與相關因應作為」為題進行專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委羅致政質詢，國防部書面報告提到「岸置飛彈部隊提升戰備姿態」，是提升到什麼層次？國防部作戰及計畫參謀次長室次長姜振中澄清，目前國軍戰備等級為經常戰備時期，沒有為了18日共軍訓練提升層次。

多名立委都聚焦共軍演習議題，國安局長彭勝竹表示，初步了解，這次訓練的軍力與規模為營級範圍的例行性訓練，非針對性，訓練範圍是民國96年就存在的福建石獅靶場靶區內。

國民黨籍立委馬文君詢問，大陸國台辦主任劉結一指這次軍演是為捍衛祖國主權和領土完整的一次行動，國軍對此有無做好準備。彭勝竹表示，中國大陸在兩岸關係上常常有自己的解讀方式；姜振中則說，國軍有所準備，有能力痛擊來犯的敵人。

中國大陸18日上午8時到午夜12時，將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習；國防部指出，這項公告的禁航區位於福建石獅靶場沿海。