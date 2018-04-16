大陸軍演針對台獨？政院：無益兩岸和平

行政院長賴清德（左）日前自承是務實的台獨工作者；大陸國台辦主任劉結一（右）直接點名賴清德說：「他就是個台獨！」 圖／聯合報系資料照片、中新社 分享 facebook

中共18日將在大陸福建沿海舉行軍事演習，而針對這次軍演是例行性演習，或是警告台獨？大陸國台辦主任劉結一明確表示：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」

行政院發言人徐國勇說，行政院長賴清德昨天在花蓮已經說得很清楚，兩岸應該透過求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸的和平發展。徐國勇認為，中方這樣的說法無益增進兩岸和平。

針對賴揆提出「務實」包含三方面及六個具體工作內容，劉結一直接點名賴清德說：「他就是個台獨！」

劉結一今天上午參加在河南省鄭州市舉行的兩岸裝備論壇，論壇開幕式結束後，劉結一被媒體堵住，詢問賴清德的「務實台獨工作者」及中共軍演是否針對台獨，做了上述表示。

劉結一說，大陸的立場是一貫的，非常明確，大陸有最大誠意，願盡最大努力，爭取兩岸前景；「但我們有足夠的意志信心和能力，阻止任何企圖把祖國任何一塊領土從祖國分裂出去的言論和行動。 」

陸委會：徒增兩岸緊張情勢

陸委會發言人邱垂正說，任何針對性的軍演，都是徒增兩岸緊張情勢，破壞兩岸的和平穩定，傷害兩岸人民的情感，讓兩岸關係漸行漸遠，也讓心靈契合背道而馳。他表示，我們政府的兩岸政策還是維持現狀，一貫而堅定。