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台獨說 郁慕明告發賴清德涉內亂遭簽結

國安局長報告總統 「兩岸關係趨於緊張」

2018-04-16 14:13聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

國安局長彭勝竹上午赴立法院外交及國防委員會報告並備詢。 記者楊萬雲／攝影
國安局長彭勝竹上午赴立法院外交及國防委員會報告並備詢。 記者楊萬雲／攝影
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共軍4月18日在大陸福建沿海軍演，大陸國台辦主任劉結一今天表示，我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。國安局彭勝竹上午說，中共對於兩岸關係常有自已的解讀，劉結一的說法，仍然是秉持國台辦4月13日所表達的立場，一再表達反對台獨的立場，只是意見重申。

彭勝竹列席立法院外交國防委員會，針對共軍實彈操演提出專案報告，接受立委質詢。國民黨立委江啟臣質詢，國安局對中共軍演的評估，不能和國防部一樣，針對軍演性質與範圍進行說明，情報工作者應分析其背後政治因素，提供領導參考，避免誤判。

江啟臣質詢時說，就技術層次而言，中共這次軍演確屬例行性，但各方反應卻不例行，大陸環球時報渲染的目的是什麼？行政院長賴清德的務實台獨工作者論，算不算挑釁？對於國家安全、兩岸關係有無影響？

彭勝竹表示，他不發表任何意見，國安局已向蔡英文總統報告兩岸關係趨於緊張，蔡總統非常清楚。

江啟臣說，蔡總統曾說兩岸關係不要挑釁，賴清德自稱是務實台獨工作者，我方應用哪一種方式應對？彭勝竹表示，站在國安局立場，他不作任何建議，蔡總統與賴清德對整個國家政策有自已的思考，我們只是看到目前的情況，向蔡總統報告。

蔡英文總統明天出訪非洲友邦，大陸解放軍在18日舉行軍演。 圖／總統府提供
蔡英文總統明天出訪非洲友邦，大陸解放軍在18日舉行軍演。 圖／總統府提供
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彭勝竹說，我們看到的，該說的，都會據實向蔡總統作報告，大陸國家主席習近平對台灣並未放鬆過。

針對劉結一的說法，彭勝竹表示，我們所看到的，中共對於兩岸關係常有自已的解讀，仍然是秉持國台辦4月13日所表達的立場，一再表達反對台獨的立場，只是意見重申。

國安局彭勝竹台獨

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