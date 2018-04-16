影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



鄰近台北的林口沙灘，被美方專家引用「無數解放軍與國軍文件」，指為是解放軍攻台兩棲登陸的首選地點。但林口沙灘岸際近10年來地形大幅改變，不但因新建碼頭遍布消波塊，還有到處聳立的離岸風機，國軍過去在此經營戰場設立的要塞砲堡，都因已無戰術價值，面臨棄置。有專家認為，林口沙灘淺灘範圍過大，載運重型裝備的兩棲坦克登陸艦搶攤後，恐怕「上得來，下不去」，極易面臨擱淺。國軍對林口沙灘的登陸環境，應經常進行兵要調查，記錄此地從過去到現在經歷多少變化，才能正確評估適合登陸與否。

華府智庫「2049計畫研究所」研究員易思安在所著《中共攻台大解密》一書中，引用中共解放軍內部文件，指共軍攻台計畫最關鍵因素之一，就是登陸點距台北的遠近，解放軍部隊在台灣道都附近登陸，能大幅降低陷入長期消耗戰的機率。他引用《國軍工兵部隊執行激浪區布雷作業之研究》資料，將鄰近台北港的林口海灘，列為最適合解放軍兩棲部隊入侵台灣的首選地點。

易思安在書中強調，無數解放軍與國軍文件都指出，桃園周邊的海灘，包括林口與海湖沙灘，是最適合解放軍進攻地點的首選，不但靠近台北，同時又具備海灘、機場和港口三大交通運輸利器，選擇這一帶作為登陸點，登陸範圍就可以從桃園向北延伸到淡水河口和台北港，向南延伸到永安漁港，並以海湖沙灘、桃園國際機場及竹圍漁港為核心地帶。

實際觀察位於林口發電廠周邊沙灘的地理位置，沙灘緊臨台64號快速道路，車行5到6分鐘就可以抵達台北港，半小時可抵達台北市內；沙灘旁新建台電林口發電廠運煤碼頭，一旦登陸即可一併奪取。林口沙灘岸際有不少國軍用來箝制海面的重砲、機槍碉堡，至今仍然矗立在可俯視沙灘的台地上，到處有國軍經營戰場的「遺跡」，證實易思安的資訊不假。

但林口沙灘現因興建運煤碼頭與大型儲存槽，淺水處矗立許多工事、消波塊，同時有眾多高聳的離岸風機占據原本平整的沙灘。當地海岸地形已非十餘年前平整筆直。

軍方將領表示，這些海際砲堡，過去由軍團砲兵的牽引砲進駐，作為海岸的「要塞砲」，但武器效能進步，昔日的砲堡只能容納傳統火砲，林口海際這些「要塞砲」，已難以發揮制海功能，機械化的步兵旅在狀況提升時，只要把戰甲車部署在岸際，功能與碉堡相同，且這些海際工事也隨著要塞堡壘、禁限建檢討，逐漸開放而棄置。但戰時有必要，還是可以進駐。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，除了人為因素改變岸際地形，造成登陸不易外，台灣沙灘也面臨水文環境的劇烈改變。他指出，林口沙灘對於傳統兩棲登陸部隊的問題，在於淺灘範圍過大，載運重型裝備的兩棲坦克登陸艦搶灘後，其賴以固定船身且撤回的後錨，通常無法在水中找到可施力的固定點，一旦水面的高潮點退去，出現潮差，傳統兩棲登陸艦將「上得來，下不去」，極易面臨擱淺。且沙灘與路面高低落差極大，是否適合登陸部隊移動？值得探究。