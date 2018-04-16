國安局：兩岸關係趨於緊張 已向總統盡告知義務

2018-04-16 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共18日將在大陸福建沿海舉行軍演，針對這次軍演是例行性演習，或是警告台獨？大陸國台辦主任劉結一今天明確表示：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」對此，國安局長彭勝竹上午表示，中共對於兩岸關係常有自已的解讀，劉結一的說法仍然是秉持國台辦4月13日所表達的立場，一再表達反對台獨的立場，只是意見重申。

彭勝竹上午受邀列席立法院外交及國防委員會就「共軍4月18日於台灣海峽實彈操演，我方情資掌握與相關因應作為」提出報告，國民黨立委江啟臣、馬文君質詢時，都關切中共的舉措，是否衝著台獨說法？是否有警告台獨意味？

江啟臣質詢表示，國安局對中共軍演的評估，不能和國防部一樣，針對軍演性質與範圍進行說明，情報工作者而應分析其背後政治因素，並提供領導參考，避免誤判。就技術層次而言，中共這次軍演確屬例行性，但各方反應卻不例行，中共環球時報據此渲染的目的是什麼？而賴揆的務實台獨工作者論算不算挑釁？對於國家安全、兩岸關係有無影響？

彭勝竹備詢時回應表示，就此議題，他不發表任何意見。但彭勝竹坦承，國安局已向蔡總統報告兩岸關係趨於緊張，「總統非常清楚」。

江啟臣表示，蔡總統曾說兩岸關係不要挑釁，但行政院長賴清德則稱是務實台獨工作者，我方應用哪一種方式應對？彭勝竹則說，站在國安局立場，他不作任何建議，總統與院長對整個國家政策有自已的思考，我們只是看到目前的情況，向總統報告。彭勝竹證實，國安局已向總統報告兩岸關係趨於緊張，坦承盡到告知義務。「我們看到的、該說的，都會據實向總統作報告」。而「習近平對台灣並未放鬆過」。