中共軍演針對賴揆務實台獨論？國安局一度稱有點針對性

2018-04-16 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安局長彭勝竹上午受邀列席立法院外交及國防委員會，媒體詢問中共4月18日的軍事演習具備針對性，是否特別放大針對賴揆所謂「務實台獨論」？彭勝竹表示，這件事情就目前所看到的，應該是有針對性，如果是這樣講的話，「有點針對性」，「是針對爭議性的問題」，但應該是例行性的演習。

不過，他稍晚備詢時被問到此時，以「我沒聽清楚記者問題」為由重新表示，中共這項演訓屬例行性，並非針對性，演訓透過中國媒體渲染成為假新聞。

彭勝竹表示，共軍4月18日中共軍演，屬於共軍營級的岸砲與對空火力射擊，操演時序與2015、2016、2017年一樣，屬於例行性操演；國防部聯三作戰次長姜振中則表示，參演共軍部隊應是73集團軍高砲團。針對國防部在書面報告中指稱國軍飛彈部隊為此提升戰備，姜振中備詢時澄清，強調飛彈部隊有5、15、60分鐘戰備，飛彈部隊的戰備狀態、等級都沒有改變，「和平常沒差別」。

針對中共4月18日的實彈操演，彭勝竹表示，這次中共所宣告的地點在晉江附近的演習基本上是例行性，是往年都有的狀況，而且區域和時間都不是很大很長，應該比照往年的狀況是例行性。

有媒體詢及，中共這項軍事演習是否特別針對賴揆台獨論進行放大？彭勝竹回應說，此事就目前所看到的，「應該是有針對性」，「如果是這樣講的話」，「有點針對性的是針對爭議性的問題」 。但彭勝竹強調，根據過往的分析，它應該是例行性的演習。