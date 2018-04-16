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中共軍演針對賴揆務實台獨論？國安局一度稱有點針對性

2018-04-16 10:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國安局長彭勝竹上午受邀列席立法院外交及國防委員會，媒體詢問中共4月18日的軍事演習具備針對性，是否特別放大針對賴揆所謂「務實台獨論」？彭勝竹表示，這件事情就目前所看到的，應該是有針對性，如果是這樣講的話，「有點針對性」，「是針對爭議性的問題」，但應該是例行性的演習。

不過，他稍晚備詢時被問到此時，以「我沒聽清楚記者問題」為由重新表示，中共這項演訓屬例行性，並非針對性，演訓透過中國媒體渲染成為假新聞。

彭勝竹表示，共軍4月18日中共軍演，屬於共軍營級的岸砲與對空火力射擊，操演時序與2015、2016、2017年一樣，屬於例行性操演；國防部聯三作戰次長姜振中則表示，參演共軍部隊應是73集團軍高砲團。針對國防部在書面報告中指稱國軍飛彈部隊為此提升戰備，姜振中備詢時澄清，強調飛彈部隊有5、15、60分鐘戰備，飛彈部隊的戰備狀態、等級都沒有改變，「和平常沒差別」。

針對中共4月18日的實彈操演，彭勝竹表示，這次中共所宣告的地點在晉江附近的演習基本上是例行性，是往年都有的狀況，而且區域和時間都不是很大很長，應該比照往年的狀況是例行性。

有媒體詢及，中共這項軍事演習是否特別針對賴揆台獨論進行放大？彭勝竹回應說，此事就目前所看到的，「應該是有針對性」，「如果是這樣講的話」，「有點針對性的是針對爭議性的問題」 。但彭勝竹強調，根據過往的分析，它應該是例行性的演習。

民進黨立委羅致政稍後質詢時關切此事，國民黨立委李彥秀也關切中共軍演是否針對賴揆台獨工作者言論而來。彭勝竹表示，「我沒聽清楚記者問題」，強調中共這項演訓屬例行性，並非針對性，演訓透過中國媒體渲染成為假新聞。而國安局仍建議，蔡總統應按原訂計畫出訪非洲友邦。

國防部聯三作戰次長姜振中備詢時也自我澄清，強調飛彈部隊有5、15、60分鐘戰備，...
國防部聯三作戰次長姜振中備詢時也自我澄清，強調飛彈部隊有5、15、60分鐘戰備，飛彈部隊的戰備狀態、等級都沒有改變，「和平常沒差別」。翻攝立法院直播畫面
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