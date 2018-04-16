共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



共軍18日將在台灣海峽實彈演習，外傳是警告行政院長賴清德的台獨說法。賴清德表示，不必隨之起舞，這次中國的演習是例行性的演習。不過，前立委孫大千認為，賴清德的說法是自欺欺人，難道是中共解放軍通知賴，「這次中國的演習是例行性的演習」的嗎？中國大陸明明已經昭告天下，這完全都是因為賴清德的多嘴才惹來的麻煩。

孫大千批評，賴清德自己是信仰台獨的政治工作者也就算了，有什麼必要大聲嚷嚷，唯恐天下不亂呢？現在把麻煩惹上門了，還要粉飾太平，不願意面對。更好笑的是，我們的國防部居然還可以指責大陸的官方媒體的報導是「假新聞」。

孫大千質疑，既然是「例行性的演習」，賴清德又何必要這麼緊張的一再花時間解釋你的「台獨內涵」呢？現在又搬出一套「三務實，六方向」來試圖收拾殘局。問題是，賴所強調的，「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」這句話中，卻是絕口不提中華民國。這究竟是否暗示民進黨的下一步就是要改國號，修憲法呢？這樣的做法，不管賴清德自以為是隱性，或是務實，其實不就是台獨嗎？這一套玩弄小聰明的「文字遊戲」，根本就是在提油救火嘛！

孫大千酸，賴清德的反應就像是一個不小心打破花瓶的孩子，因為害怕被罵，所以不敢承認。不是嗎？你不可能又要繼續扮演獨派2020年的「救世主」，又要取得中國大陸的諒解。這樣的「劈腿」，難度太高了！就算蘇貞昌已經不想效法華盛頓不參選第三次的態度時，但賴至少可以學習一下，華盛頓勇敢承認誤砍櫻桃樹的精神吧。賴清德在兩岸路線上，要選擇成為「蔡丁貴」或是「柯文哲」呢？