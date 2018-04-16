陸周三實彈軍演 國防部：例行小規模

國防部表示，公告的禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練。 圖／翻攝Google earth 分享 facebook 中共解放軍預計在本周三於福建沿海展開實彈軍事演習，國安局與國防部今天赴立法院外交及國防委員會專案報告，國防部在昨已送到立院的報告中強調，大陸是在「福建石獅」附近從事「例行性」實彈射擊訓練，大陸官方及媒體卻將其擴大渲染為在台灣海峽舉行軍事演習，刻意製造區域緊張不安情勢，企圖擾亂及動搖我民心士氣。

國防部說，此次大陸藉官媒、網路、假新聞刻意擴大渲染，同時舉行海上閱兵、戰機實施遠海飛訓等軍事威脅行動，凸顯其對我「和、戰兩手」策略與「文攻、武嚇」統戰總體企圖，籲請國人勿受其影響而隨之起舞。

國安局則說，中共官媒《環球時報》四月十二至十四日刻意渲染共軍將在台海「實彈演習」，且兩度發表偏激言論；國台辦發言人亦於十三日藉機重申「反對台獨」立場。中共官媒近年逐漸開始運用類似手法，報導不實資訊以混淆各方視聽，開展「心理戰、輿論戰」作為，以達致其特定政治目的。

國安局指出，福建石獅靶場為共軍東部戰區陸軍砲兵及防空部隊慣用訓練場域，每年均會在此實施火砲射擊，屬例行性訓練；這次禁航時間十六小時、禁航區範圍兩百平方公里，為短時間、小規模演練活動，沒有發現共軍有異常調動、實施大規模演訓狀況。

根據我軍方掌握情資，大陸軍方在福建石獅沿岸開設長廿公里、寬十公里之禁航區，軍演範圍距離金門及本島最近之台中分別為六十、一百七十五公里，距離海峽中線六十八公里。

報告表示，為避免虛假消息造成民眾恐慌與不安，國防部在評估對我無直接威脅下，秉持不挑釁、不怯敵之指導，維持常態部署及警戒兵力。

國安局也強調將協同國防部與各相關單位，密切監控共軍實彈演習情況，並持續掌握共軍其他戰訓動態及周邊海、空域情勢；另將嚴密掌蒐關鍵預警情報，並關注中共散布不實資訊情況，以提供政府有效因應。