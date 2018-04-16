我掌握共軍軍演情資 非針對蔡總統出訪

2018-04-16 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統明天出訪非洲友邦，大陸解放軍選在十八日舉行軍演，知情人士表示，該演習是例行演訓，非針對性演習；且蔡總統在上周六舉行國安高層會議，政府對相關情勢均有掌握，國人不用擔心。 圖／總統府提供 分享 facebook 蔡英文總統即將在明天出訪非洲友邦史瓦濟蘭共和國，針對大陸解放軍在十八日舉行軍演，知情人士表示，我方有掌握相關情資，該演習是例行演訓，非針對蔡總統出訪。

他說，蔡總統在上周六舉行國安高層會議，政府對相關情事均有密切掌握，國人不用擔心。

知情人士並透露，事實上，蔡總統上周（十三日）到蘇澳視導海軍戰備操演，事前也通報美、日等周邊鄰國。

共軍的動作頻頻，引發外界關切蔡總統出訪期間是否有相應作為，知情人士表示，蔡總統上周六舉行國安高層會議，當天會議主要是就美英法聯軍空襲敘利亞一事有所了解，但也就亞太地區近期情勢討論；事實上，也就是在總統出訪前，就國安、國防、外交及兩岸四領域做通盤整理和了解，並確認相關權責單位的準備工作。

值得注意的是，總統府在前天發布國安高層會議相關照片中，與會人士手上的資料刻意模糊處理，但蔡總統身後的螢幕，正是開會時會議室與國軍聯合作戰指揮中心連線的情況。

換言之，透過連線，國安高層可即時確認國軍各項準備工作，包括戰管、情報等單位的訊息，並在第一時間回報。

蔡總統在會中做成的各項裁示，也可以在第一時間通報，縮短訊息通報的時間，並且提升準確性。