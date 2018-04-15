解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



國防部明天將就「共軍4月18日於台灣海峽實彈操演，我方情資掌握與相關因應作為」赴立法院外交及國防委員會實施專案報告。報告強調，中國大陸軍方在福建石獅地區進行例行訓練，並非針對性演習，然而此次大陸藉官媒、網路、假新聞刻意擴大渲染，同時舉行海上閱兵、戰機實施遠海飛訓等軍事威脅行動，凸顯其對我之「和、戰兩手」策略與「文攻、武嚇」統戰總體企圖，迄今仍未改變，其目的昭然若揭，籲請國人勿受其影響，並隨之起舞。

報告指出，中國大陸4月12日宣布，在福建石獅附近沿岸劃設禁航區，規劃從事例行性實彈射擊訓練，然大陸官方及媒體將其擴大渲染在台灣海峽舉行軍事演習，刻意製造區域緊張不安情勢，企圖擾亂及動搖我民心士氣。根據掌握情資，中國大陸軍演範圍，距離金門及本島最近之台中分為60、175公里，係為福建沿海地區，距離海峽中線68公里，未如媒體所述涵蓋金門所屬北碇島。另外，該地係中國大陸當面軍方一般野戰砲兵及防空部隊火砲傳統之射擊區域。

報告表示，中國大陸軍方為檢驗部隊訓練成果，當面部隊每年均分批移往該地區從事年度部隊訓練及實彈射擊與考核，此次屬大陸軍方年度例行性實彈測考。

為避免虛假消息造成民眾恐慌與不安，在對我方無直接威脅下，國防部秉持不挑釁、不怯敵之指導，維持常態部署及警戒兵力。如外島駐防部隊部分，金門各情監偵單位加強對當面海情及中共射擊活動與情訊掌握，戰備部隊也加強戰備整備，保持待命警戒，各部隊維持常態訓練。

本島駐防部隊部分，除國軍各雷、截情單位，嚴密監控當面中國大陸軍隊動態，運用機動偵蒐裝備，輔以即時情資查證，支援目標辨識作為，達即時預警之效；空軍部隊及海軍部隊也將加強警戒，以為預應。