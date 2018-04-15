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不畏共軍軍演 賴揆重申「務實台獨工作者」

2018-04-15 11:54經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院長賴清德今天被問及，不斷在立法院重申自己是「台獨工作者」，是否與蔡總統的兩岸政策不同。賴揆說，自己有關「務實台獨工作者」的發言，都是應立法委員質詢而回答，而非寫入施政報告。

賴揆周末率媒體赴花蓮振興觀光，今早舉行記者會被問及其台獨主張，他說，自己從擔任國大代表、立法委員的政見都是如此，只是誠實講出來

賴揆也重申自己作為務實的台獨政治工作者有「三個務實」、「六個工作方向」。

三個務實是，一、台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；二、台灣的前途只有台灣2,300萬人可以決定，其他人都不行；三、他接任行政院長，率領行政團隊建設國家，發展經濟壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。

賴揆並指出其務實台獨的工作內容的六個方向，包括「捍衛國家主權」，「維護台灣自由民主人權的生活方式」，「捍衛國人決定自己前途的選擇權」，「發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業」，「自信的展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展」，以及「台灣身為國際的一員，應該跟日本、韓國、美國共同維護亞太區域的和平安全」。

共軍將於18日在台灣海峽舉行的實彈射擊軍事演習，外界揣測是衝著行政院長賴清德「台獨工作者」的言論而來；賴揆昨（14）日已先表示：「他們例行性的軍演我們都有掌握，相關單位也都做好因應措施，所以請國人要有信心，不用恐慌。」今天再強調，他的務實台獨是務實在哪些方面。

台獨賴清德演習

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