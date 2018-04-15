親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

MLB／林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

共軍實彈軍演 陸學者：台海危機前兆

2018-04-15 00:05聯合報 記者李仲維／綜合報導

大陸海軍特戰隊員實施重機槍射擊。中新社資料照片
大陸海軍特戰隊員實施重機槍射擊。中新社資料照片
分享

大陸即將在四月十八日福建泉州外海舉行實彈射擊軍演，多名大陸學者進一步解讀稱，這與美國近期在台灣問題上的動作直接相關，也與賴清德近期的台獨言論有關。如果台獨勢力還不收手，這次軍演極有可能成為另一次台海危機的前兆。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，在台灣海峽水域舉行的實彈射擊演習並不是普通的例行性軍演，而是一個針對性非常強的軍演，主要與台灣內部猖獗的台獨活動及美國政府不斷打台灣牌有關。相比較於此前的軍事演習，這次實彈演習威懾力更強。

廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，此次軍演釋放信號清晰，是一種嚴正警告。如果台灣內部的台獨分裂勢力還不收手，美國等外國勢力還想繼續打台灣牌，新的台海危機出現也並非不可能。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，台獨勢力再不收手，這次軍演可能成為另一次台海危機的前兆。

中評社指出，大陸此舉至少有五個意涵： 第一，這是對台獨勢力，特別是日前行政院長賴清德直言自己是台獨工作者的嚴厲警告。第二，這是對美國近一段時間以來不斷加碼打台灣牌、觸碰大陸紅線、給台獨分裂勢力錯誤訊號的嚴厲警告。

第三，這是大陸在去年中共十九大、今年三月兩會期間強調和重申堅定反台獨立場之後，升級為以具體的軍事動作表明維護國家主權和領土完整的決心和能力。第四，向美國表明，雖然中美可以通過協商尋求貿易問題的解決辦法，但美國不要指望中國在台灣問題上讓步或妥協，中國有能力應對美國在台灣問題上的挑釁。

第五，向台灣廣大民眾表明，無論是台灣過度依賴美國，還是美國對台灣的格外關照，不可能給台灣帶來真正安全上的保障，對兩岸關係也可能帶來風險和危機。

台獨演習賴清德

相關新聞

南海「導彈艇殺手」 中國直9D直升機掛4導彈首亮相

2018-04-14 18:30

南海閱兵秀多款戰機 中國海軍掌海上制空權

2018-04-14 18:29

大陸18日台海軍演 美前防長籲台灣冷靜以對

2018-04-14 13:19

共軍軍演衝台獨工作者而來？賴揆：不用恐慌

2018-04-14 12:00

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

中國18日軍演 賴清德：不必隨之起舞

2018-04-14 10:35

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了

2018-04-14 20:42

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top