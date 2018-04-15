共軍實彈軍演 陸學者：台海危機前兆

2018-04-15 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸海軍特戰隊員實施重機槍射擊。中新社資料照片 分享 facebook

大陸即將在四月十八日福建泉州外海舉行實彈射擊軍演，多名大陸學者進一步解讀稱，這與美國近期在台灣問題上的動作直接相關，也與賴清德近期的台獨言論有關。如果台獨勢力還不收手，這次軍演極有可能成為另一次台海危機的前兆。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，在台灣海峽水域舉行的實彈射擊演習並不是普通的例行性軍演，而是一個針對性非常強的軍演，主要與台灣內部猖獗的台獨活動及美國政府不斷打台灣牌有關。相比較於此前的軍事演習，這次實彈演習威懾力更強。

廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，此次軍演釋放信號清晰，是一種嚴正警告。如果台灣內部的台獨分裂勢力還不收手，美國等外國勢力還想繼續打台灣牌，新的台海危機出現也並非不可能。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，台獨勢力再不收手，這次軍演可能成為另一次台海危機的前兆。

中評社指出，大陸此舉至少有五個意涵： 第一，這是對台獨勢力，特別是日前行政院長賴清德直言自己是台獨工作者的嚴厲警告。第二，這是對美國近一段時間以來不斷加碼打台灣牌、觸碰大陸紅線、給台獨分裂勢力錯誤訊號的嚴厲警告。

第三，這是大陸在去年中共十九大、今年三月兩會期間強調和重申堅定反台獨立場之後，升級為以具體的軍事動作表明維護國家主權和領土完整的決心和能力。第四，向美國表明，雖然中美可以通過協商尋求貿易問題的解決辦法，但美國不要指望中國在台灣問題上讓步或妥協，中國有能力應對美國在台灣問題上的挑釁。

第五，向台灣廣大民眾表明，無論是台灣過度依賴美國，還是美國對台灣的格外關照，不可能給台灣帶來真正安全上的保障，對兩岸關係也可能帶來風險和危機。