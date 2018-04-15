「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了

2018-04-15 08:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國航母羅斯福號航向麻六甲海峽。 （路透） 分享 facebook

美陸海上軍力 差距仍很大

中共解放軍11日至13日在海南省南部三亞市外海進行三天軍事訓練，中國大陸第一艘航母「遼寧艦」也出現在南海，12日並舉行解放軍歷來規模最大的海上閱兵。不過這些軍力在美國航母「羅斯福號」駛近南海海域後黯然失色，顯示美陸海上軍力仍有顯著差距。

羅斯福號空軍官兵在艦上集合。 （路透） 分享 facebook

衛星照片顯示，解放軍海軍曾在南海集結包括遼寧艦在內的四十艘各式軍艦，進行類似閱艦式的航行編隊。北京當局希望透過集結各地海軍司令部的不同船艦，與遼寧艦編隊航行，營造跨艦隊整合的海上實力。

羅斯福號航行太平洋

中共最大規模海上閱兵 很低調

不過大陸官媒表現得頗為低調，不提南海主權爭議，並稱演習是為檢視海軍不足之處，以加速現代化進程。環球時報也指出，為了成為具遠洋作戰能力的世界一流海軍，解放軍還有許多待改進之處。

大陸航母遼寧艦帶領逾40艘艦艇，參加南海海上閱兵。 圖／取自央視新聞 分享 facebook

北京當局在這次海上閱兵表現出的溫和低調，似乎與美國航母巧合來訪南海附近有關。

核動力羅斯福號 本周抵新加坡

新加坡海峽時報報導，尼米玆級核動力航母羅斯福號按照預定行程，本周抵達新加坡留港及休整，艾塞克斯級航母「碉堡山號」打擊群及桑普森號驅逐艦也在盟軍加入後往南海航行。

羅斯福號的官兵正分頭執行任務。 （路透） 分享 facebook

美日澳印四方對話 英艦也要赴南海

美國致力於聯合亞洲盟國勢力抵制中國大陸，美、日、澳、印四國提出「四方安全對話」，英國也考慮派遣船艦至南海地區。歐盟安全政策主任里瓦索指出，不排除未來歐盟海軍可能在南海舉行「航行自由」的海上巡邏。

羅斯福號上的戰機起降

羅斯福號的官兵正指揮戰機移動。 （美聯社） 分享 facebook

羅斯福號的士兵將戰機移至機庫。 （路透） 分享 facebook

遼寧艦當訓練艦仍不足 陸缺現代海軍經驗

去年七月遼寧艦訪問香港，中國大陸地區以外的專家因此有機會近距離觀察這艘中國大陸第一號航母。遼寧艦是前蘇聯航母改造而成，就設計及改裝規模而言，作為訓練艦仍有不足。加上大陸海軍雖然學習快速，在建構現代海上軍力仍欠缺經驗。

習近平南海海上閱兵（央視超長完整版）

遼寧艦上殲15 遠不敵美F35戰機

此外，遼寧號艦載的殲15戰機，是仿造俄國的蘇愷33型戰機設計而成，在空防上遠不敵美國的F-35戰機。專家們似乎一致認為，遼寧艦「只是一件大玩具」，象徵意義遠大於實質。

2017年7月遼寧艦訪問香港，圖為艦上的殲-15戰機。 （中新社） 分享 facebook

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羅斯福號海上操演