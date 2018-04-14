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南海「導彈艇殺手」 中國直9D直升機掛4導彈首亮相

2018-04-14 18:30世界日報 中國新聞組╱上海14日電

攜帶四枚導彈的直9D直升機首次亮相。 視頻截圖
攜帶四枚導彈的直9D直升機首次亮相。 視頻截圖
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在前天的南海閱兵式眾多裝備中，一款攜帶四枚導彈的直9D直升機首次亮相閱兵式。雖然在新聞視頻中一閃而過，看起來與航母、新型核潛艇相比也不惹眼，但這款裝備依然值得關注，因為它是南海的「導彈艇殺手」。

澎湃新聞網報導，直9D是在直9C基礎上研製的以反艦為主的艦載直升機。以往都是掛載兩枚反艦導彈或無掛載情況下露面，此次海上閱兵式，直升機短翼下各攜帶了兩枚反艦導彈，是首次在新聞公開報導中以滿掛載狀態亮相。直9D滿掛四枚空艦導彈，按兩枚重創一艘小型水面艦艇計算，一架直9D一次出動可對付兩個目標。

根據相關資料，直9D採用改進型KLC-1對海搜索雷達，該雷達工作在X波段，採用拋物面天線，可探測100公里左右的小型海面目標。

除了可以直接為機載反艦導彈提供火控外，直9D可以透過數據鏈系統將探測到的海面戰術態勢和目標的信息傳送給地面或艦上的指揮所，為遠程反艦導彈提供中繼制導。

從直9D與056型輕型導彈護衛艦經常合練來看，其作戰使命主要是從岸基機場起飛，臨時搭載於護衛艦上，執行近海反艦任務。在任務分工上，056型護衛艦主要是反潛、巡邏等，直9D攜帶的空艦導彈專門用於對付敵方導彈艇、巡邏艇等小型水面艦艇，進一步增強海軍對近海的掌控能力。

由於小型水面目標攜帶的艦空導彈射程有限，直升機可在艦空導彈射程範圍之外發動攻擊，速度快、機動靈活的艦載直升機就成為對付這些小型水面目標的得力武器。

導彈直升機南海

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