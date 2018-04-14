南海閱兵秀多款戰機 中國海軍掌海上制空權

2018-04-14 18:29 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



海軍航空兵殲11戰機編隊。 央視視頻截圖 分享 facebook

儘管解放軍史上最大規模的海上大閱兵已落幕，外界對於中國海軍為何此時舉行？釋放什麼信號？仍霧裡看花，有報導認為，此次海軍多型戰機亮相，顯示解放軍的海上制空權實力；另有分析指出，本次選在美國例行巡航南海時間點之間，似有宣示南海主權意味。更有日媒稱，習近平在迫使全世界調整戰略。

香港大公報報導，中央軍委12日在南海海域舉行海上閱兵，除水面艦艇和水下潛艇之外，76架受閱飛機組成艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊，在受閱艦艇編隊上方凌空飛翔。

據報導，在海上閱兵結束後，中央軍委主席習近平特意察看了遼寧艦航母殲15艦載機起飛訓練情況。艦載機戰鬥力水平的提升，是航母編隊整體作戰實力的重要體現。

殲15綽號「飛鯊」，屬於第四代戰鬥機改進型，航程可達3500公里，可掛載空空導彈、反艦導彈、火箭彈以及航空炸彈，總重量可達6噸。在此次閱兵中，殲15就掛載了鷹擊83K反艦導彈，相當於佩帶「長劍」。

此外，今次閱兵還出現轟油6戰機與兩架殲10戰機組成的加油機群。有了轟油6作為「空中奶媽」，可大大提高戰機航程，為艦艇駛向深藍提供更為有效的空中掩護。

報導稱，海軍航空兵的迅猛發展，成為掌控海上制空權的利劍，也為水面艦艇部隊奪取制海權提供全方位支撐。

另據BBC報導，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室說，本次南海軍演的時間地點，選擇在博鰲論壇之後，並在美國每年例行兩次巡航南海的時間點之間，認為中國此次演習是要宣示擁有南海主權，並展示其軍事實力──特別是大型艦隊的編組和航母打擊群的實力。近年中國強化其對南海主權的正當性，與越南、菲律賓在南海議題上關係緊張，美國也在宣稱擁有「自由航行權」的情況下派遣艦艇和戰機至南海。

多維新聞報導，日媒也高度關注此次中國海軍閱兵。

日本產經新聞指，習近平閱兵南海進一步表明中國的海洋擴張戰略。中國今後在維護海洋權益立場恐越發強硬，而與中國存在東海油氣資源和釣魚島爭端的日本，今後恐將面對來自中國軍方更強的壓力。

日本電視放送NNN則認為此次閱兵顯示習近平在南海決不妥協的姿態，是對美國「自由航行」政策和對周邊有爭議當事國的武力警告。

日媒分析，近年中國海軍實力大增，在美國奉行孤立主義當下，習近平正在搶占美國所留下的經濟和軍事領域的空隙。面對中國巨大威脅，全世界都應重新思考並制定「不同於以往」的策略。