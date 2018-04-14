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大陸18日台海軍演 美前防長籲台灣冷靜以對

2018-04-14 13:19聯合晚報 記者陳熙文／台北報導

美國國防部前部長威廉．培里(William J. Perry)。 記者林俊良／攝...
美國國防部前部長威廉．培里(William J. Perry)。 記者林俊良／攝影
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中國大陸18日將在台灣海峽實彈演習。美國國防部前部長威廉・培里表示，台灣不應該過度解讀，中方可能有提醒台灣其優勢軍力的意圖，但只要中國不侵犯到台灣的國土或主權，應該冷靜以對，沒有必要過度詮釋。

中國大陸日前結束南海軍演，中國福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。

美國前國防部長威廉・培里近日訪台為他的新書《核爆邊緣》中文版宣傳，並接受媒體專訪。他分析，中國軍演屬於正常活動，也不排除中方想要向台灣展示軍事實力的意圖，但他建議台灣冷靜以對。

威廉・培里以1996年台海危機為例指出，當年中方飛彈演習，飛彈落點接近台灣本土，顯然越線，所以美方才會有相應的強硬動作，但1996年至今中台關係改變甚多，不管在班機往來，還是經濟交流都變得非常頻繁，比起1996年，他對台海安全更有信心，也看不到跡象顯示中國有意發動軍事行動犯台。

他也強調，美方長年以來對台的態度沒有改變，相信一旦中國有過分的軍事活動或武力犯台，美方將協防台灣，但如果是台灣方面挑釁，則美方不會協防台灣。

至於台灣有意向美國購買F35戰機，威廉・培里表示，當年他擔任國防部長時對台灣提升空戰能力的建議就是花更多時間和資源在飛行員訓練上，現在也沒有改變，F35戰機價格昂貴，而空戰能力多取決於飛行員的品質，台灣若想提升空戰能力，添購升級空對空飛彈與升級戰機同等重要。

賴揆：已有因應措施 不必隨之起舞

【記者陳熙文／台北報導】中國大陸才結束南海軍演，福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。對此，行政院長賴清德今表示，其實不必隨之起舞，因為很清楚中國這次是例行性演習，緊靠著泉州灣做火砲射擊，距離金門有45公里之遙，距離新竹更遠超過100公里。賴清德說，對岸例行性的軍演都有掌握，相關單位也都做好因應措施，請國人要有信心，不用恐慌。

演習飛彈國軍

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