中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



圖為解放軍艦艇實施實彈射擊演練。中新社資料照 分享 facebook 中國軍隊18日將在台灣海峽水域進行實彈射擊演習。香港中評社指，是對美國插手南海、近期美台關係急劇升溫的強硬回應，既衝著美國、更針對台獨。對此，前立委孫大千在臉書表示，這就是蔡英文總統口口聲聲保證的「維持現狀」嗎？

孫大千指出，兩岸關係原本就是「動態」的，所謂的「維持現狀」的前提條件是，牽涉其中的各方力量都能夠維持相同不變的態度。冰凍三尺，非一日之寒。中共的台海軍演當然也不可能是天下掉下來的「意外」，

他認為，下列幾項因素造成中國大陸決定從「口誅筆伐」，走向「具體行動」：

首先，當台獨勢力一廂情願的把2016年民進黨的大勝，視為台灣人民選擇走向獨立，因而氣焰囂張，不可一世。同時，蔡英文總統又因為陷入「領導危機」，不敢表態，而無法加以約束。

其次，賴清德院長數度毫不避諱的公開宣示他的台獨信仰，自私且任性的犧牲台灣人民的利益。以及民進黨人士連柯文哲一句「兩岸一家親」的談話都無法容忍，視為異端，必除之而後快。

同時，隨著數位科技的快速普及，中國大陸的網民聲量已經成為一股不可忽視的浪潮。這兩年來，中國大陸網路民意對台灣的看法由原本的溫和友善，全面翻轉成為今時的嚴厲敵視。北京政府不得不以更加強硬的作為，回應來自民意的壓力。

最後，也是最主要的原因，當川普政府藉由加碼台灣，做為迫使中國大陸在貿易利益和國際政治上屈服讓步的手段時，習近平自然必須同步採取反制措施，以避免情況惡化，一發而不可收拾。

因此，此次實彈軍演的意義，應該是「六分川普，四分台獨」。倘若台獨勢力和川普政府仍然我行我素，不知收斂，我們幾乎可以預見，中國大陸此次的近海軍演恐怕只是一個開始，台灣海峽將會進入多事之秋了！

他說，這將考驗著蔡英文總統，不能再靠著吹牛，必須拿出真功夫，才能扮演好一個出色的「棋手」，下贏這盤僵局了。