親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

MLB／林子偉單場雙安 紅襪獵鶯奪第11勝

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

中國18日軍演 賴清德：不必隨之起舞

2018-04-14 10:35聯合報 記者陳熙文╱即時報導

中共日前才結束南海軍演，中國福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。對此，行政院長賴清德今受訪時表示，其實不必隨之起舞，因為很清楚中國這次是例行性演習，緊靠著泉州灣做火砲射擊，距離金門有45公里之遙，距離新竹更遠超過100公里。

賴清德說，對岸例行性的軍演都有掌握，相關單位也都做好因應措施，請國人要有信心，不用恐慌。

演習賴清德南海

相關新聞

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

共軍台海軍演 美國：反對任何武力脅迫

2018-04-14 00:15

陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13

觀察站／戰備抽考 也應該兼顧良好宣傳

2018-04-14 00:04

登艦視導與大陸別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

2018-04-14 00:00

解放軍台海軍演 國台辦：有能力保衛主權完整

2018-04-13 20:29

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

冷眼集／演與不演 都是政治

2018-04-13 14:26

陸18日台海實彈軍演 學者：對美台施壓

2018-04-13 14:25

大陸台海演習是假訊息作戰？學者：目的在對美台施壓

2018-04-13 14:00

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39
看更多

熱門文章

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

選戰啟動！蘇貞昌「訪老朋友談新希望」 從八里出發

2018-04-14 05:49

陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

國民黨4強拚選北市長 電視辯論辦2場

2018-04-14 00:31

共軍台海軍演 美國：反對任何武力脅迫

2018-04-14 00:15

影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武

2018-04-13 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top