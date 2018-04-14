中國18日軍演 賴清德：不必隨之起舞

2018-04-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



中共日前才結束南海軍演，中國福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。對此，行政院長賴清德今受訪時表示，其實不必隨之起舞，因為很清楚中國這次是例行性演習，緊靠著泉州灣做火砲射擊，距離金門有45公里之遙，距離新竹更遠超過100公里。

賴清德說，對岸例行性的軍演都有掌握，相關單位也都做好因應措施，請國人要有信心，不用恐慌。