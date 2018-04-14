共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣對中評社表示，四月十八日在台灣海峽舉行的實彈射擊軍事演習，與美國近期在台灣問題上的動作直接相關，也與賴清德近期的台獨言論有關。如果台獨勢力還不收手，這次軍演極有可能成為另一次台海危機的前兆。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑也認為，在台灣海峽水域舉行的實彈射擊演習並不是普通的例行性軍演，而是一個針對性非常強的軍演，主要與台灣內部猖獗的台獨活動及美國政府不斷打台灣牌有關。相比較於此前的軍事演習，這次實彈演習威懾力更強。

廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，此次軍演釋放信號清晰，是一種嚴正警告。如果台灣內部的台獨分裂勢力還不收手，美國等外國勢力還想繼續打台灣牌，新的台海危機出現也並非不可能。

復旦大學教授信強認為，南海閱兵和台海演習是中國大陸對外集中展示力量的「亮劍」行為，尤其是台海實彈演練給美國和台灣傳遞的明確信號是：美國打台灣牌不可容忍、不可接受 ，將給中美關係和兩岸關係帶來無可彌補的損失。

中評社也發表快評指出，大陸此舉至少有五個意涵： 第一，這是對台獨勢力，特別是日前行政院長賴清德直言自己是台獨工作者的嚴厲警告。第二，這是對美國近一段時間以來不斷加碼打台灣牌、觸碰大陸紅線、給台獨分裂勢力錯誤訊號的嚴厲警告。

第三，這是大陸在去年中共十九大、今年3月兩會期間強調和重申堅定反台獨立場之後，升級為以具體的軍事動作表明維護國家主權和領土完整的決心和能力。 第四，向美國表明，雖然中美可以通過協商尋求貿易問題的解決辦法，但美國不要指望中國在台灣問題上讓步或妥協，中國有能力應對美國在台灣問題上的挑釁。