共軍台海軍演 美國：反對任何武力脅迫

回鍋新任陸委會主委陳明通（左）昨天來到海基會進行視察拜會，由曾是前主委的海基會董事長張小月（右）接待，兩人握手致意。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

中國大陸將於十八日在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習，美國國務院發言人十二日對此表示，美國反對任何一方片面採取行動改變現狀，包括任何武力或其他形式的脅迫。

陸委會主委陳明通昨赴海基會視導，被問到中共十八日台海實彈演習時，陳明通數度迴避。媒體繼續追問，陳明通轉而懷念已故海基會董事長辜振甫表示，「兩岸和平非常重要」。

美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景說明方式回覆記者說，美國仍關切中國對於其增長的軍事能力及戰略意圖缺乏透明度；美國反對任何一方為改變現狀而片面採取行動，包括任何以武力或其他形式脅迫手段。

國務院發言人也說，美方鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，尋求台海兩岸人民都能接受的方式，和平解決歧見。兩岸和平與穩定符合美國的長遠利益，而台海兩岸了解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定的基礎而努力，這很重要。

陳明通昨前往海基會視導，海基會董事長張小月在簡報會上稱呼陳明通為「通師主委」，並說以後「叫我們往右走，我們就往右走；往前走，就往前走」。她說，兩岸關係一定能像陳明通的名字一樣，非常「光明、暢通」。陳明通隨後參訪會史館及以辜振甫字命名的「公亮廳」。參觀過程中，媒體多次追問共軍台海演習，陳明通則說，「令人懷念辜老過去致力於兩岸和平」，可見「兩岸和平非常重要」，這讓「我們更想念當年的辜振甫老先生」。

對於共軍台海軍演，陸委會則表示，這些作為不會被台灣人民解讀為良善，呼籲對岸切莫誤判情勢。