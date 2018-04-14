陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／北京報導



共軍四月十八日將在福建沿海軍演，國台辦新聞發言人馬曉光昨晚表示，大陸有足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑。 新華社 分享 facebook

中共解放軍四月十八日將在福建沿海進行實彈射擊軍事演習，國台辦新聞發言人馬曉光昨晚就此回應表示，大陸有足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，並捍衛國家主權和領土完整。

有記者提問指出，解放軍在台灣海峽的軍演，有輿論認為，這是大陸針對台灣行政院院長賴清德近期「台獨」言論，以及台灣內部「台獨」組織進行「台獨」分裂活動發出的警告。

馬曉光回應表示，大陸已經多次表明堅定反對「台獨」的嚴正立場，他願再次強調，大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。

大陸鷹派媒體環球時報昨天社評也稱，解放軍四月十八日的台灣海峽實彈射擊軍演，是對近一段時間台獨活動猖獗發出的警告，可部分看成是對賴清德觸碰一個中國底線的回應。

社評稱，大陸不常在台灣海峽搞實彈演習，大陸珍惜台海的穩定，但是台灣當局在拒不承認九二共識的情況下，不斷釋出挑戰一中原則的言行，一直發展到「行政院長」公開宣布自己是「台獨工作者」，他們將兩岸關係的正常軌道扳上了充滿危險的岔路。

社評說，實彈演習只能算是大陸比較輕的警告。如果賴清德等人繼續公然宣揚台獨，大陸將會有進一步的反制措施。兩岸和平需要以一個中國為前提，否則台灣當局的挑釁就將把台海局勢帶向地動山搖。

社評說，四一八實彈演習是對紅線的一次重描，大陸不希望有一天台灣成為剿滅台獨的戰場，不希望台灣問題最終以軍事攤牌畫上句號。但台海局勢是否會朝著那樣的方向走，取決於台當局到底有多少理性。

社評稱，賴清德作為台灣當局二號人物，他在進一步毒化台灣的政治空氣，麻醉台灣社會對台獨危害的警惕性。他像是一手抓著台灣，另一隻手玩摸電門的危險遊戲。隨著台灣當局在台獨的路上越走越遠，大陸肯定會朝著採取帶來更大震動的措施邁進。