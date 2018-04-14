觀察站／戰備抽考 也應該兼顧良好宣傳

2018-04-14 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文



總統蔡英文昨天登上基隆艦，到蘇澳軍港外海進行「戰備抽測」校閱，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天首度搭軍艦出海校閱海空兵力，由於事出突然，不少人解讀似有意與習近平南海閱兵打對台。對此不管府方或軍方，幾天來都強烈否認，國防部還破天荒替總統發出行程新聞稿，強調總統此行，是「視察國軍要港防衛與快速應變能力測考」。

S-70C反潛直升機升空。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

軍中測考最為人所知，當屬測試營區安全的「天威測考」。由精銳特戰單位臨時組成「天威部隊」，對某營區突襲破壞。命名「天威」當然是取「難測」之意，事前沒預警，才能真正得知受測單位能力。

然而昨天這場所謂「快速應變能力」的「抽測」，事前早曝光，大批友軍部隊已進駐，幾天來更反覆密集預演。如果真讓官員以為一聲令下，駐地在宜蘭市的陸軍雲豹裝甲車，頃刻就會出現在蘇澳碼頭；真以為平常蘇澳港內就有廿艘軍艦升火待發，幾分鐘內就能全部出港作戰，那麼絕對是誤導。

海龍潛艦模擬攻擊後，上浮驗證戰果。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

昨天總統觀看海軍戰術科目，不管掃雷、防空、反艦、攻潛，都是艦艇關鍵的生死大事。如果真要演練，每個科目至少都要好幾小時。不過或許受限視察時間，最後所有項目都濃縮，形同只是以「戰備操演」之名快速演練完成。

迅海級沱江軍艦。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

只是，若為了讓海內外瞭解國家軍容壯盛，具備自衛能力與決心，國防部實應光明正大地舉辦一場真正的「校閱」。以前天中共海軍大閱兵為例，四十多艘船排成緊密隊形航行，哪有任何戰術意義，然而校閱本來就不是接戰，而是為宣傳。良好宣傳在當今資訊快速流通的時代，重要性絕不小於戰術演練。

問題關鍵是，想透過視察得宣傳效果，卻又不希望被批作秀，結果可能抽測功能有限，宣傳也不能盡情發揮，實在可惜。