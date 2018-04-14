親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

登艦視導與大陸別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

2018-04-14 00:00聯合報 記者周佑政／宜蘭報導

蔡英文總統（左三）昨天登上基隆艦，到蘇澳軍港外海進行「戰備抽測」校閱。 記者楊萬...
蔡英文總統（左三）昨天登上基隆艦，到蘇澳軍港外海進行「戰備抽測」校閱。 記者楊萬雲／攝影
分享

蔡英文總統昨天赴海軍蘇澳基地，登艦出海視導海軍聯合操演，由於大陸甫於前天在南海完成大規模海上閱兵，外界解讀蔡總統此行程是與大陸互別苗頭；蔡總統昨天說，「這是過度解讀，沒有互別苗頭這件事」。此外，大陸軍方十八日將在福建沿海實彈射擊軍事演習，適值蔡總統出訪非洲期間，蔡總統強調，出訪行程不受影響。

國軍聯合操演鳳陽艦施放干擾彈，模擬對敵作戰艦實施多彈飽和攻擊。 記者楊萬雲／攝影
國軍聯合操演鳳陽艦施放干擾彈，模擬對敵作戰艦實施多彈飽和攻擊。 記者楊萬雲／攝影
分享

中共海軍十二日在南海舉行建軍以來最大一場海上閱兵，大陸領導人習近平並登上長沙艦檢閱。蔡英文總統昨天則到蘇澳，親自登上「基隆艦」，出海視導海軍「戰備抽測」聯合操演，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。不過，昨天的聯合操演，採「實兵不實彈」方式模擬作戰，完全沒有實彈射擊。

國軍昨天聯合操演，F-16戰機飛行通過艦隊上空。 記者楊萬雲／攝影
國軍昨天聯合操演，F-16戰機飛行通過艦隊上空。 記者楊萬雲／攝影
分享

對外界指此次操演是與中共海上閱兵針鋒相對，蔡總統表示，沒有互別苗頭，國軍是全年無休，隨時備戰，「我是來測考國軍整備情況」。蔡總統強調，這不是一次的測考，而是一系列軍事測考行程的開始；她並肯定海空陸聯合操演，充分表現「不對稱作戰」的戰力及特質，尤其制海能力，更是讓她印象深刻。

知情黨政人士說，總統此行並非如外界揣測是為「回應」中共的軍演；但不可諱言，在中共大規模軍演之際，蔡總統親自登艦出海，對國軍前線人員士氣一定能大為鼓舞，「我們必須有自信，不要自亂陣腳」。

這次操演場景是假想敵空中、水面船團意圖進犯我領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞我蘇澳港重要防護目標為操演想定。國防部表示，國軍在掌握敵情動態後，由海軍動員港區陸戰隊兵力及地區陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰。海上任務支隊，則在最短時間內快速動員戰備兵力，完成戰備整備。

參與操演的兵力包括F-16戰機二批八架次，軍艦則有紀德級、成功級、康定級、濟陽級巡防艦等大型艦艇，另有沱江艦、三艘錦江級艦及六艘飛彈快艇等，共二十艘艦艇參與。

此外，蔡總統十七日至廿一日出訪非洲，大陸前天公布十八日將在福建沿海軍演。蔡總統昨被問及陸方這項軍演是否劍指她出訪而來時，一旁的國防部長嚴德發及參謀總長李喜明，趕緊在總統耳邊提示，「這只是例行的射擊訓練」。蔡總統則微笑說，國防部已第一時間說明，這是一項例行性的演習，我們國軍都有全面掌控。

海軍國軍中共蔡英文

相關新聞

陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13

中共軍演挑釁？ 美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

共軍台海軍演 美國：反對任何武力脅迫

2018-04-14 00:15

觀察站／戰備抽考 也應該兼顧良好宣傳

2018-04-14 00:04

解放軍台海軍演 國台辦：有能力保衛主權完整

2018-04-13 20:29

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

冷眼集／演與不演 都是政治

2018-04-13 14:26

陸18日台海實彈軍演 學者：對美台施壓

2018-04-13 14:25

大陸台海演習是假訊息作戰？學者：目的在對美台施壓

2018-04-13 14:00

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32
看更多

熱門文章

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

台灣想添購F-35戰機？ 美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

影／侯友宜：深澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59

警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46

影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武

2018-04-13 16:00

中共軍演挑釁？ 美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top