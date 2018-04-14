登艦視導與大陸別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

2018-04-14 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／宜蘭報導



蔡英文總統（左三）昨天登上基隆艦，到蘇澳軍港外海進行「戰備抽測」校閱。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天赴海軍蘇澳基地，登艦出海視導海軍聯合操演，由於大陸甫於前天在南海完成大規模海上閱兵，外界解讀蔡總統此行程是與大陸互別苗頭；蔡總統昨天說，「這是過度解讀，沒有互別苗頭這件事」。此外，大陸軍方十八日將在福建沿海實彈射擊軍事演習，適值蔡總統出訪非洲期間，蔡總統強調，出訪行程不受影響。

國軍聯合操演鳳陽艦施放干擾彈，模擬對敵作戰艦實施多彈飽和攻擊。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

中共海軍十二日在南海舉行建軍以來最大一場海上閱兵，大陸領導人習近平並登上長沙艦檢閱。蔡英文總統昨天則到蘇澳，親自登上「基隆艦」，出海視導海軍「戰備抽測」聯合操演，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。不過，昨天的聯合操演，採「實兵不實彈」方式模擬作戰，完全沒有實彈射擊。

國軍昨天聯合操演，F-16戰機飛行通過艦隊上空。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

對外界指此次操演是與中共海上閱兵針鋒相對，蔡總統表示，沒有互別苗頭，國軍是全年無休，隨時備戰，「我是來測考國軍整備情況」。蔡總統強調，這不是一次的測考，而是一系列軍事測考行程的開始；她並肯定海空陸聯合操演，充分表現「不對稱作戰」的戰力及特質，尤其制海能力，更是讓她印象深刻。

知情黨政人士說，總統此行並非如外界揣測是為「回應」中共的軍演；但不可諱言，在中共大規模軍演之際，蔡總統親自登艦出海，對國軍前線人員士氣一定能大為鼓舞，「我們必須有自信，不要自亂陣腳」。

這次操演場景是假想敵空中、水面船團意圖進犯我領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞我蘇澳港重要防護目標為操演想定。國防部表示，國軍在掌握敵情動態後，由海軍動員港區陸戰隊兵力及地區陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰。海上任務支隊，則在最短時間內快速動員戰備兵力，完成戰備整備。

參與操演的兵力包括F-16戰機二批八架次，軍艦則有紀德級、成功級、康定級、濟陽級巡防艦等大型艦艇，另有沱江艦、三艘錦江級艦及六艘飛彈快艇等，共二十艘艦艇參與。

此外，蔡總統十七日至廿一日出訪非洲，大陸前天公布十八日將在福建沿海軍演。蔡總統昨被問及陸方這項軍演是否劍指她出訪而來時，一旁的國防部長嚴德發及參謀總長李喜明，趕緊在總統耳邊提示，「這只是例行的射擊訓練」。蔡總統則微笑說，國防部已第一時間說明，這是一項例行性的演習，我們國軍都有全面掌控。