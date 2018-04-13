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中共軍演挑釁？ 美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22中央社 台北13日電

美國前國防部長培里(William Perry)。 美聯社資料照片
美國前國防部長培里(William Perry)。 美聯社資料照片
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中共解放軍將於18日在福建泉州外海進行實彈演習，美國前國防部長裴利今天表示，只要中國沒有侵犯台灣的領土與主權，他建議台灣「冷處理」；以兩岸交流的現況，他不認為中國有對台灣動武的理由。

裴利（William Perry）目前正在台灣訪問。他在接受媒體聯訪時回答中央社記者提問，針對中國即將舉行的軍演，台灣有人解讀為挑釁，他如何看待？他說，不要過度臆測，中國說是演習就將它視為演習。

在1996年台海危機期間，裴利擔任美國國防部長，建議當時的美國總統柯林頓派遣美國航空母艦戰鬥群「尼米茲號」與「獨立號」，協助台灣度過危機。

裴利指出，1996年時美國強硬回應中國，因為當時中國的舉動「不只是演習」，而是具有用武力強迫台灣的意圖，當時中國對台灣發射飛彈的落海處離台灣很近。

回答中央社記者另一提問，如果中國侵略台灣，或以武力威脅台灣，他是否會和1996年一樣支持美國協防台灣？裴利說，數十年來，美國對這個問題的立場是一致的。他說「我不認為有任何改變。」如果中國侵犯台灣，美國會防衛台灣，如果是台灣挑釁，「我們（美國）就不會。」

裴利說，如何定義怎樣是挑釁，當然有解釋空間，但也有歷史經驗可循，美國處理1996年的台海危機就是歷史其中的一部分，當時美國認為中國已經跨過紅線，因此美國強硬回應。

他接著說，從1996年至今，台灣與中國的關係已有很大改變，最大的改變在於兩邊人民自由往來以及頻繁的經濟商業交流，因此他對台灣的安全，比起1996年時更有信心。他看不到中國有對台灣發動軍事行動的理由，並建議台灣不要過度解讀中國的軍演。

裴利最新著作「核爆邊緣」中文版在去年9月出版，今年90歲的他在書中詳述一生處理核武危機的經過，並呼籲世人重視核武問題。他今天稍早出席促銷新書的論壇，與前外交部長胡志強對談。

演習核武國防部

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