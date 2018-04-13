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大陸台海演習是假訊息作戰？學者：目的在對美台施壓

2018-04-13 14:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

林郁方。圖／報系資料照
林郁方。圖／報系資料照
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大陸解放軍擬於18日在福建沿海進行例行性軍演，但因以不完全資訊揭露方式，被解讀是「假訊息作戰」。國民黨智庫國安組召集人林郁方表示，就目前訊息看來，這應該是一種心理戰手法，目的在於對美台施壓。

但林郁方說，國際關係學上有所謂的訊息戰、心理戰，並沒有所謂「假訊息作戰」說法，大陸這次是以片面訊息要讓我方擔心、惶恐。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳則直言，大陸解放軍此次軍演規模與意圖都不明確，目前還難評估後續影響。

林郁方表示，蔡政府上台後，讓台獨主張若有似無檯面化，再加上近來美國接連的友台法案、對陸貿易戰，都讓陸方覺得被步步進逼，為展現實力蔡會在鄰近金門的台海敏感地點推動軍演，目的除了要施壓台灣，更要看美方反應。

對於總統蔡英文日前受訪自稱是在美中關係擔任棋手，林郁方說，相對於台灣傾美輕中，東包含南北韓、菲律賓都在發展美中關係，也都從中獲得重要外交利益，蔡政府在美中關係間獲得什麼？

林郁方說，小國外交政策應該務實、靈活，但蔡政府如今外交操作卻始終僵滯，美中也都不會成為蔡總統籌碼，要怎麼下棋，充其量台灣現在才是強權間的旗子，這次大陸軍演也是美中間較勁的產物，蔡總統推動外交不該再吹口哨壯膽。

林郁方美中關係解放軍

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